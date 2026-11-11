Die Bilfinger-Aktie hat am Mittwoch einen Rückschlag kassiert. Mit einem Minus von 2,3% um die Mittagszeit gehörte der Industriedienstleister zu den schwächsten Werten im MDax, und seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf über 40%. Auslöser sind neue Quartalszahlen, die am Markt schlecht ankamen. Ist der Rücksetzer der Beginn einer neuen Abwärtswelle oder eine Gelegenheit? Nachfrage bleibt gedämpft Im dritten Quartal bekam Bilfinger die wegen ...

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