Nachdem die Vestas-Aktie bereits am gestrigen Dienstag um -4% nachgegeben hat, geht es auch am Mittwochvormittag um weitere -3% nach unten. Was zieht den Kurs des dänischen Windkraftanlagenbauers nach unten und sollten Anleger den Kursrückgang für einen Kauf nutzen? Ordentliche, aber zu schwache Zahlen Die Vestas-Zahlen für das dritte Quartal 2026 fielen operativ zwar ordentlich aus. Umsatz und Margen stiegen, lagen aber unter den Analystenerwartungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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