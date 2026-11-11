Viele Menschen in Deutschland zahlen mit Paypal. Das Bundeskartellamt hat die Nutzungsbedingungen des Anbieters genauer unter die Lupe genommen. Ein Überblick, was daran kritisiert wird. Der Zahlungsdienstleister Paypal beeinträchtigt mit seiner Preisgestaltung aus Sicht des Bundeskartellamts womöglich den Wettbewerb zwischen den Anbietern. Das geht aus einer Mitteilung der obersten Wettbewerbshüter in Bonn hervor. Die Behörde hatte im Januar 2023 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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