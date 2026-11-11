Viele Menschen in Deutschland zahlen mit Paypal. Das Bundeskartellamt hat die Nutzungsbedingungen des Anbieters genauer unter die Lupe genommen. Ein Überblick, was daran kritisiert wird. Der Zahlungsdienstleister Paypal beeinträchtigt mit seiner Preisgestaltung aus Sicht des Bundeskartellamts womöglich den Wettbewerb zwischen den Anbietern. Das geht aus einer Mitteilung der obersten Wettbewerbshüter in Bonn hervor. Die Behörde hatte im Januar 2023 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.