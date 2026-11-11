Nach 30 Jahren Pause: Silver Bow Mining - Historischer Bohrstart eröffnet neues Silberpotenzial

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Silver Bow Mining startet nach mehr als 30 Jahren wieder Untertagebohrungen in Butte, Montana, - zwölf Erzgangziele und 9.144 Bohrmeter sollen die Ressourcenbasis deutlich erweitern.

Mehr als drei Jahrzehnte ruhte der Bohrer unter Tage im geschichtsträchtigen Bergbaurevier von Butte, Montana - doch nun kehren die Erkundungsbohrungen zurück: Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) hat auf seinem Rainbow-Block-Projekt die ersten untertägigen Kernbohrungen aufgenommen. Von einer neu eingerichteten Station unter Tage nimmt das Unternehmen gleich zwölf mineralisierte Gangstrukturen ins Visier, die weit über die Grenzen der bisher definierten Mineralressource hinausreichen.

Vor allem die Adern Badger und Emily, die bereits bei vorangegangenen Oberflächenbohrungen mit außergewöhnlich hohen Silberäquivalentgehalten überzeugten, bilden den Schwerpunkt der ersten Phase. Bis Ende 2027 plant das Unternehmen ein umfangreiches Programm von rund 9.144 Metern an zusätzlichen Untertagebohrungen.

Silver Bow Mining: Maximale Bohreffizienz durch elektrische Kernbohrungen

Die operative Basis für die Tiefenerkundung bildet die eigens aufgefahrene Rainbow-Rampe. Rund 87 Meter hinter dem Rampenportal auf einem Level von ca. 1.893 Metern richtete Silver Bow Mining die erste Bohrstation ein. Dort setzt das spezialisierte Bohrunternehmen NISS Drilling ein elektrisch betriebenes Diamantkernbohrgerät des Typs KMN1.4 ein. Die Positionierung unter Tage bringt erhebliche technische und wirtschaftliche Vorzüge mit sich: Statt wie bei Oberflächenbohrungen weite Strecken durch taubes Deckgestein überbrücken zu müssen, lassen sich von diesem zentralen Punkt aus vorteilhaftere Schnittwinkel ansteuern und die erforderlichen Bohrmeter signifikant verkürzen.

Chairman und CEO Travis Naugle hebt hervor, dass von dieser einzelnen Station aus zwölf eigenständige Erzgangziele erreichbar sind, die allesamt das Potenzial besitzen, die bisherige Ressourcenbasis substanziell zu erweitern.

Rainbow-Rampe und Chief-Joseph-Stollen als Rückgrat der Distriktentwicklung

Dem eigentlichen Bohrstart gingen mehrmonatige, anspruchsvolle Infrastrukturarbeiten voraus. Bereits im Mai begann Silver Bow Mining mit der Sanierung des historischen Chief-Joseph-Zugangs und sicherte sich zeitgleich die behördlichen Genehmigungen für den Bau der Rainbow-Rampe. Nachdem im August das Chief-Joseph-Portal vollständig instandgesetzt war, schufen die nachfolgenden Vortriebsarbeiten an der Rampe das Fundament für die nun angelaufenen Explorationsbohrungen.

Langfristig ist vorgesehen, die Rainbow-Rampe über rund 1.829 Meter kontinuierlich in die Tiefe voranzutreiben, um letztlich eine direkte Verbindung zur bestehenden Lexington-Tunnelebene herzustellen. Mit diesem schrittweisen Erschließungskonzept verzahnt Silver Bow Mining die historische Mineninfrastruktur mit moderner Untertageexploration und stellt die Weichen für einen kontinuierlichen Fluss an Bohrergebnissen bis weit ins Jahr 2027.

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