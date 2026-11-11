Am 26.11.2026 geht es beim AssCompact Digitalkongress um die Reform der privaten Altersvorsorge. Denn ab 2027 wird das AV-Depot die Riester-Rente ablösen. Das Online-Event bietet die Gelegenheit, sich mit den aktuellen Trends und den wichtigsten Veränderungen für die Branche auseinanderzusetzen. Das Altersvorsorgedepot wird ab 01.01.2027 Nachfolger der Riester-Rente. Investmentanbieter und Versicherer werben nun mit Depotlösungen um die Kunden. Für Makler bedeutet das: Wer jetzt nicht einordnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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