Am 26.11.2026 geht es beim AssCompact Digitalkongress um die Reform der privaten Altersvorsorge. Denn ab 2027 wird das AV-Depot die Riester-Rente ablösen. Das Online-Event bietet die Gelegenheit, sich mit den aktuellen Trends und den wichtigsten Veränderungen für die Branche auseinanderzusetzen. Das Altersvorsorgedepot wird ab 01.01.2027 Nachfolger der Riester-Rente. Investmentanbieter und Versicherer werben nun mit Depotlösungen um die Kunden. Für Makler bedeutet das: Wer jetzt nicht einordnen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.