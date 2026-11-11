Die Siemens-Energy-Aktie feiert am Mittwoch, dem 11. November 2026, nach starken Jahreszahlen ein beeindruckendes Comeback und steigt zeitweise um mehr als acht Prozent. Der DAX profitiert von der kräftigen Kursrally und nähert sich seinem bisherigen Rekordhoch von 26.692 Punkten. Ein Milliardengewinn, eine deutlich höhere Dividende und zusätzliche Aktienrückkäufe im Umfang von bis zu neun Milliarden Euro sorgen für Auftrieb.Siemens Energy ...

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