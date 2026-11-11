St. Gallen (ots) -Bei mehr als der Hälfte der Schweizer Bevölkerung (53%) hat sich die monatliche Sparrate in den letzten Jahren verringert. Die Altersvorsorge ist der wichtigste Zweck des Sparens, gefolgt von den Ferien oder der finanziellen Reserve für Notfälle. Die Säule 3a entpuppt sich dieses Jahr als beliebteste Anlageform. Auf Platz zwei steht das Giro-/Sparkonto, gefolgt von den Edelmetallen.Der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer, die schon mal in Edelmetalle investiert haben, ist über die letzten Jahre gestiegen. Dies zeigt die repräsentative "Edelmetall-Studie 2026" der Universität St.Gallen und des Edelmetallhändlers philoro.Die Universität St.Gallen und der Edelmetallhändler philoro haben eine schweizweite Studie zur Einstellung von Konsumentinnen und Konsumenten gegenüber physischen Edelmetallen als Anlageform durchgeführt. Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:- Die Schweiz, "das Land der Sparer", spart defensiv, wobei sich bei fast einem Drittel (30%) die Sparrate stark verringert hat.- Die Säule 3a ist aktuell die beliebteste Anlageform (38%), gefolgt vom Giro-/Sparkonto (32%) und Edelmetallen (27%).- Das Bedürfnis nach Sicherheit beim Anlegen in Edelmetalle dominiert: Ein Drittel (33%) investiert aus dem Grund der Stabilität und des Werterhalts.Im Ranking der Anlagemöglichkeiten nimmt die Säule 3a, die neu in die Befragung aufgenommen wurde, die Spitze ein (38%). Damit wurden die Immobilien vom ersten Platz im Jahr 2025 verdrängt. An zweiter Stelle ist 2026 das Giro-/Sparkonto, das von 32% der Befragten gewählt wurde. Edelmetalle insgesamt (27%) erreichen Platz 3; Immobilien (27%) und Gold (26%) folgen knapp dahinter. Fonds/Aktienfonds erreichten 25% (Platz 6) und ETFs 22% (Platz 7) Zustimmung.Die ETFs haben damit gegenüber dem Vorjahr deutlich aufgeholt. Sie lagen damals noch auf Platz 9. Einzelaktien (14%) und Kryptowährungen (11%) sind im Ranking abgestiegen. Renten-/ Lebensversicherungen sowie Tagesgeld/Festgeld sind jetzt gleichauf mit 8% Zustimmung. Silber liegt bei 6%, gefolgt von den Obligationen (5%) und den Rohstoffen (3%). Platin sowie Derivate wurden von 2% der Befragten gewählt. Zuletzt in der Rangliste ist Palladium mit 1%.Sichere und langfristig Anlagemöglichkeiten gefragt"Die Schweizerinnen und Schweizer suchen aktuell angesichts der unsicheren Weltlage und der auch hierzulande spürbaren Teuerung möglichst sichere und langfristige Möglichkeiten, um ihr Geld anzulegen", sagt Christian Brenner, CEO von philoro SCHWEIZ. "Auch mit dem diesjährigen Studienfokus "Sparen" hat sich gezeigt, dass die Schweiz aktuell defensiv spart. Neben der Altersvorsorge ist es auch wichtig, Geld für einen Notfall auf der Seite zu haben", so Brenner.Die Edelmetall-Studie 2026 ging der Frage nach "Wie sparen die Schweizerinnen und Schweizer?". Nach dem Zweck des Sparens gefragt, nannten 38% die Altersvorsorge als Hauptgrund, um Geld beiseitezulegen. An zweiter Stelle folgen gleichauf mit 31% Freizeit/Ferien und die finanziellen Reserven für Notfälle. Vermögensaufbau allgemein macht 27% aus, 19% der Befragten sparen für die Familie/Kinder und lediglich ein Anteil von 13% legt Geld für eine grössere Anschaffung (Auto, Renovation etc.) beiseite.Die Studienteilnehmenden wurden auch danach befragt, wie sich ihre mögliche monatliche Sparrate in den letzten drei Jahren verändert hat. Bei mehr als der Hälfte hat sich die Sparrate verringert, und zwar für 30% stark und für 23% immerhin leicht. Für 27% blieb sie unverändert. Nur für einen kleinen Anteil sind die Sparmöglichkeiten gestiegen (leicht vergrössert: 14%, stark vergrössert: 4%).Mehr als ein Fünftel hat nichts zum Sparen übrigDie monatlichen Sparraten, die die Schweizerinnen und Schweizer einsetzen können, sind im Bereich von 251 bis 500 Franken besonders stark ausgeprägt. 16% der Befragten wählten diese Spannweite. Sparraten, die darüber oder darunter liegen, wurden absteigend weniger stark gewählt. Es gilt aber zu vermerken, dass der Anteil jener, der gar nicht sparen kann, bei 21% liegt."Die Schweiz gilt als Nation der Sparer. Doch für immer mehr Menschen wird das Sparen zur Herausforderung", sagt Christian Brenner von philoro. "Wenn jeder Zweite weniger zur Seite legen kann als noch vor drei Jahren und jeder Fünfte überhaupt nichts mehr, ist Sparen längst keine Frage der Disziplin mehr, sondern eine Frage der finanziellen Möglichkeiten", erklärt Brenner und ergänzt:"Die Menschen in der Schweiz wollen mit ihrem Geld nicht primär reich werden, sie wollen verhindern, dass sie ärmer werden. Der Wunsch nach Sicherheit überwiegt gegenüber dem Streben nach maximaler Rendite." Das Fazit von Brenner: "Vermögen bedeutet für viele Menschen vor allem eines - die Gewissheit, auch morgen noch Geld auf dem Konto oder im Portemonnaie zu haben."Stabilität und Werterhalt bei Edelmetallen wichtigBefragte mit verwertbaren Angaben nennen im Durchschnitt einen Goldbesitz von 130,5 Gramm pro Person. Gefragt nach den Gründen, weshalb in Edelmetalle investiert wird, werden von einem Drittel (33%) Stabilität und Werterhalt am häufigsten genannt, gefolgt von Wertsteigerung und Gewinn (31%). "Hier zeigt sich ein hybrider Kundenwunsch, der in dieser Kombination im Anlagebereich in der Regel nicht so leicht zu erfüllen ist", sagt Sven Reinecke, Direktor des Instituts für Marketing und Customer Insight an der Universität St.Gallen (IMC-HSG). "Man möchte nämlich Stabilität, gleichzeitig aber auch Wertsteigerung. Das heisst im Endeffekt aber auch: Die Leute erwarten steigende Goldpreise", so Reinecke.Auf Platz 3 der Gründe für den Edelmetallerwerb steht der Vermögensaufbau mit 28%. Danach folgt mit 23% die Vorsorge vor Wirtschaftskrisen. Inflationsschutz und Diversifikation wurden gleichauf von 22% der Befragten gewählt. Knapp ein Fünftel (19%) investiert in Edelmetalle als Vorsorge vor geopolitischen Krisen oder wegen der Greifbarkeit des Sachwerts. Anonymität ist für 11% der Befragten relevant. Die Schlusslichter nehmen Internationalität (8%) und Steuervorteile (7%) ein.Immer mehr Menschen mit Berührung zu EdelmetallenEdelmetalle haben in der Schweiz eine sehr hohe Beliebtheit. 59,6% der Schweizerinnen und Schweizer halten Edelmetalle in der Befragung 2026 für eine sinnvolle Anlageform. Im Vergleich zum Jahr 2025, als der Goldpreis ein Allzeithoch nach dem anderen erklomm, erachteten 71% der Befragten Edelmetalle als sinnvolle Anlage. Der Anteil jener, der bereits in Edelmetalle investiert hat, ist aber unabhängig von der Goldpreisentwicklung seit dem Jahr 2024 kontinuierlich gestiegen. 2026 ist er gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte gestiegen und liegt derzeit bei 20%.Mit dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar wurde der Goldpreis "auf Achterbahnfahrt" geschickt. Damit stellte sich bei philoro SCHWEIZ eine Normalisierung des Geschäftsgangs ein. "Gold hat nichts von seiner Attraktivität eingebüsst. Nach der aussergewöhnlich hohen Nachfrage zu Jahresbeginn hat sich das Anlegerinteresse auf einem soliden Niveau eingependelt. Wir beobachten einen Übergang zu einer gesunden Marktentwicklung", sagt Christian Brenner, CEO von philoro SCHWEIZ. "Das Jahr 2025 war bereits ein ausserordentlich erfolgreiches Edelmetalljahr bei philoro. In Summe wird das Jahr 2026 aber nochmals übertroffen", so Brenner.Weitere Informationen und Studie zum Download: https://philoro.ch/wissen/studienÜber die Edelmetall-StudieVom 22. September bis 12. Oktober 2026 führte das Institut für Marketing und Customer Insight der Universität St.Gallen eine schweizweite Studie zur Einstellung von Konsumentinnen und Konsumenten gegenüber physischen Edelmetallen als Anlageform durch. Es wurden 3057 Erwachsene aus der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz online befragt.Die Stichprobe ist repräsentativ. Mittels Quoten konnte eine grosse Strukturähnlichkeit zur Schweizer Bevölkerung erzielt werden.philoro Schweiz AGDie philoro SCHWEIZ AG wurde 2017 gegründet. Der europaweit agierende Edelmetallhändler ist Teil der 2011 in Wien gegründeten philoro HOLDING GmbH und zählt zu den führenden privaten Anbietern im Bereich der qualitativ hochwertigen Edelmetallveranlagung in Europa.Das Familienunternehmen hat mehr als eine Million Kunden, rund 300 Mitarbeitende und umfasst 17 Standorte im deutschsprachigen Raum sowie eine Niederlassung in New York. Die Filialen in der Schweiz befinden sich in Wittenbach bei St. Gallen und in Zürich nahe der Bahnhofstrasse. Eine Liechtensteiner Filiale gibt es in Eschen. Mit dem GOLDWERK im österreichischen Korneuburg kann philoro als Produzent Edelmetalle wieder in den Wertekreislauf zurückführen und die gesamte Wertschöpfungskette abbilden.Die philoro-Dienstleistungen umfassen das gesamte Spektrum der Veranlagung in Edelmetalle. Dazu gehören der An- und Verkauf sowie die Lagerung von Edelmetallmetallen, das Angebot von Edelmetall-Abos und die persönliche Beratung für private und institutionelle Anleger. Neben höchsten Service- und Sicherheitsstandards im Online-Shop ebenso wie im Filialbetrieb steht philoro für höchste Qualitätsansprüche im Handel und Vertrieb, aber auch bei der Produktqualität seiner Goldbestände - von der zertifizierten, nachhaltigen Goldproduktion gemäss LBMA (London Bullion Market Association) bis zur Verarbeitung der Barren und Münzen. Qualitätsmanagement und Servicequalität von Philoro sind vielfach ausgezeichnet - u.a. von TÜV NORD und Focus Money. - philoro.chUniversität St.Gallen (HSG)Die Universität St.Gallen (HSG) ist die Universität des Kantons St.Gallen und die Wirtschaftsuniversität der Schweiz. Internationalität, Praxisnähe und eine integrative Sicht zeichnen die Ausbildung an der HSG seit ihrer Gründung im Jahr 1898 aus. Heute bildet die Universität rund 10'000 Studierende aus rund 100 Staaten in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechts- und Sozialwissenschaften, Internationalen Beziehungen und Informatik aus. Mit Erfolg: Die HSG gehört zu den führenden Wirtschaftsuniversitäten Europas. Im European Business School Ranking der "Financial Times" 2025 ist sie unter den Top Ten auf Rang 8. Zudem hat die "Financial Times" den Master in "Strategy and International Management" (SIM-HSG) 2026 zum fünfzehnten Mal als weltweit besten Management-Master bewertet. Für ihre ganzheitliche Ausbildung auf höchstem akademischem Niveau trägt die HSG mit der EQUIS-, AACSB- und AMBA-Akkreditierung internationale Gütesiegel. Studienabschlüsse sind auf Bachelor-, Master- und Doktorats-Stufe möglich. Zudem bietet die HSG erstklassige und umfassende Angebote zur Weiterbildung für jährlich über 6000 Teilnehmende. Kristallisationspunkte der Forschung an der Universität St.Gallen sind ihre rund 40 Institute, Forschungsstellen und Centers, welche einen integralen Teil der HSG bilden. Die weitgehend autonom organisierten Institute finanzieren sich zu einem grossen Teil selbst, sind aber eng mit dem Universitätsbetrieb verbunden. - Besuchen Sie uns auf unisg.chKontakte für Rückfragen:Prof. Dr. Sven ReineckeDirektor des Instituts für Marketing und Customer Insight (IMC-HSG)+41 71 224 28 73sven.reinecke@unisg.chChristian BrennerManaging Director, philoro Schweiz AGchristian.brenner@philoro.comChristian ItenPR Manager, philoro Schweiz AG+41 79 306 81 01christian.iten@philoro.comOriginal-Content von: philoro SCHWEIZ AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100064056/100943535