Wie viel Luft haben die Aktienmärkte nach dem starken Börsenjahr 2026 noch? Bei der 74. Börsianer Roadshow gestern im Mezzanin in Wien waren sich die vier Börsianer-Investexperten in der Tendenz einig. Sie blicken positiv auf Aktien. Wie holprig der Weg dorthin werden könnte, schätzten sie unterschiedlich ein.Kurt Schappelwein von Raiffeisen Capital Management verwies auf ein "historisch außergewöhnlich starkes Gewinnwachstum". Die Weltwirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer