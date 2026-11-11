Wie viel Luft haben die Aktienmärkte nach dem starken Börsenjahr 2026 noch? Bei der 74. Börsianer Roadshow gestern im Mezzanin in Wien waren sich die vier Börsianer-Investexperten in der Tendenz einig. Sie blicken positiv auf Aktien. Wie holprig der Weg dorthin werden könnte, schätzten sie unterschiedlich ein.Kurt Schappelwein von Raiffeisen Capital Management verwies auf ein "historisch außergewöhnlich starkes Gewinnwachstum". Die Weltwirtschaft ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.