Berlin (ots) -Im Rahmen eines Themenabends "Russland" widmet sich das rbb Fernsehen am Mittwoch, 25. November 2026, den Auswirkungen von Krieg, Propaganda und Repression auf die russische Gesellschaft.Drei Dokumentationen beleuchten unterschiedliche Facetten des heutigen Russlands: Artem Demenoks Film "Putins Propaganda - Wie der Kreml das Volk lenkt" nimmt um 22.15 Uhr die staatliche Lenkung der öffentlichen Meinung in den Blick. Die TV-Erstausstrahlung "Innere Emigranten - Weiterleben in Russland" von Lena Karbe erzählt um 23.15 Uhr von den psychischen und moralischen Belastungen der Menschen in einem zunehmend autoritären System. Aus aktuellem Anlass ist in der Nacht zum 26. November um 00.45 Uhr die Doku von Patrick Forbes "Der Wahrheit verpflichtet - Der Journalist Muratow" über den Kampf unabhängiger Journalistinnen und Journalisten für Pressefreiheit zu sehen. Die letzte unabhängige russische Tageszeitung Nowaja Gaseta wurde am 9. November eingestellt. Ab Ausstrahlung sind die Filme auch in der ARD Mediathek abrufbar."Putins Propaganda - Wie der Kreml das Volk lenkt"Putins Herrschaft basiert auf einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung, die durch Propaganda erzeugt wird. Sein Regime hat im Laufe der Zeit ein ausgeklügeltes und effektives System geschaffen, um die Gedanken und Emotionen des russischen Volkes aktiv zu kontrollieren und zu lenken. Einblicke in diesen wirksamen Mechanismus sind selten. Die Doku "Putins Propaganda - Wie der Kreml das Volk lenkt" von Artem Demenok nimmt Putins Inlandspropaganda unter die Lupe."Innere Emigranten - Weiterleben in Russland"Drei ehrenamtliche Psychologinnen und Psychologen einer Moskauer Krisenhotline leisten seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine freiwillig Telefondienst. Zwischen Eigenverantwortung, Putins Propaganda und den weitreichenden Einschränkungen der Meinungsfreiheit werden die beruflichen und persönlichen Spielräume für sie, die Helfenden, immer enger. Nach ihrem preisgekrönten Film "Black Mambas" legt Regisseurin Lena Karbe mit "Innere Emigranten" ein eindringliches kollektives Psychogramm der heutigen russischen Gesellschaft vor."Der Wahrheit verpflichtet - Der Journalist Muratow"Wer die Wahrheit in Russland veröffentlicht, gilt als Staatsfeind. Die Journalistinnen und Journalisten der Zeitung Nowaja Gaseta, das letzte unabhängige Blatt in Russland, stellen ihren Mut zur Wahrheit unter Beweis. Gründer und Chefredakteur Dmitri Muratow wird 2021 dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der Film zeigt die Arbeit Muratows und seines Teams, die dem britischen Journalisten und Filmemacher Patrick Forbes für seine Doku exklusiven Zugang zu ihrer Arbeit an der Nowaja Gaseta gewährten. Am 9. November 2026 wurde die Tageszeitung eingestellt.Themenabend "Russland" am 25. November im rbb Fernsehen- 22.15 Uhr: "Putins Propaganda - Wie der Kreml das Volk lenkt"- 23.15 Uhr: "Innere Emigranten - Weiterleben in Russland"- 00.45 Uhr: "Der Wahrheit verpflichtet - Der Journalist Muratow""Putins Propaganda - Wie der Kreml das Volk lenkt" ist eine Produktion des rbb. "Innere Emigranten - Weiterleben in Russland" ist eine Produktion der Karbe Film GmbH und Macalube Films in Koproduktion mit See-Through Films, rbb und MDR. "Der Wahrheit verpflichtet - Der Journalist Muratow" ist eine Produktion von Oxford Films im Auftrag von SWR/ARTE und Channel 4.Weitere Infos zu den drei Dokus finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2026/11/20261125-themenabend-russland-rbb-fernsehen-innere-emigranten.html). Auf Anfrage an programmpresse@rbb-online.de stellen wir gern vorab einen Sichtungslink zur Verfügung. Honorarfreie Pressefotos finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:rbb KommunikationUlrike Herrulrike.herr@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6388674