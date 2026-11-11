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BIRKENSTOCK ERÖFFNET STORE IN ARMADALE, MELBOURNE



11.11.2026 / 15:05 CET/CEST

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MELBOURNE, Australien, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 7. November hat BIRKENSTOCK offiziell seinen neuen Store in der High Street in Armadale eröffnet. Damit ist die deutsche Kultmarke für Footwear nun auch im Süden Melbournes vertreten. Der neue Standort ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in BIRKENSTOCKs Retail-Expansion in Australien. Die von Bäumen gesäumte High Street mit ihren historischen Häuserfassaden im viktorianischen und edwardianischen Stil hat sich zu einer von Melbournes angesagtesten Einkaufsstraßen entwickelt. Die fußläufig voneinander entfernten Geschäfte, Galerien und einzigartigen Cafés prägen maßgeblich die lebendige und zugleich gemütliche Atmosphäre des Stadtviertels. Diese besondere Stimmung eignet sich perfekt als Kulisse für BIRKENSTOCK - eine Marke mit klarem Purpose, die als globale Größe in der Footwear-Innovation immer auch ihrer über 250-jährigen Tradition des Schuhmacherhandwerks treu bleibt. TRADITION TRIFFT AUF MODERNE An der Store-Fassade im viktorianischen Stil deutet ein beleuchtetes Korkschild in Form des Original BIRKENSTOCK Fußbetts auf den Kern der Marke hin - ihre orthopädische Expertise. Im Innenbereich sorgt das hohe Giebeldach mit Dachfenstern dafür, dass ausreichend Tageslicht in den langen, schmalen Verkaufsraum fällt, wo die ursprüngliche Form des Gebäudes mit moderner Einrichtung optimal in Szene gesetzt wird. Möbel aus Edelstahl verleihen dem Raum ein minimalistisches Flair, während lederbezogene Oberflächen und Sitzmöglichkeiten in der ansonsten schlicht gehaltenen Umgebung Wärme verbreiten. Durch das absichtlich zurückhaltend gestaltete Interieur wird die Aufmerksamkeit der Kunden automatisch auf das Produkt gelenkt. Dadurch wird gleichzeitig auch die beeindruckende Vielfalt der in Deutschland hergestellten BIRKENSTOCK Styles deutlich. Kunden können sich auf eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl des BIRKENSTOCK Produktuniversums freuen, die zeitlose Modelle wie den Boston, Arizona und Madrid neben saisonalen Highlights, der Premium-Kollektion 1774 und den Care-Essentials-Pflegeprodukten für Füße und Körper zeigt. CARE ESSENTIALS NAGELLACK JETZT ERHÄLTLICH Die Eröffnung in Armadale brachte auch den australischen Launch der BIRKENSTOCK Care Essentials Nagellack-Kollektion mit sich und erweitert damit den ganzheitlichen Ansatz der Marke im Bereich Fußpflege um neue Produkte. Die Kollektion verbindet Nagelpflege mit Farbe und hält fünf Farbtöne bereit - Eggshell, Light Rose, Crocus, Surf Green und Red -, die als perfekte Ergänzung zu BIRKENSTOCKs saisonalen und klassischen Sandalen-Styles konzipiert wurden. GANZHEITLICHER AUSDRUCK VON NATURGEWOLLTEM GEHEN An die Innenräume anschließend erweckt ein 102 Quadratmeter großer Garten die Philosophie des naturgewollten Gehens zum Leben. Der Außenbereich wurde als entspannender Rückzugsort für Besucher des Stores angelegt. Auf dem mit lokal bezogenem Kies angelegten Pfad mit runden Trittsteinen aus Blaustein kann man bewusstes und geerdetes Gehen hautnah erleben. Als mit allen Sinnen erfahrbare Erweiterung der Care-Essentials-Reihe verfügt der Garten über neu angepflanzten Wacholder, Thymian, Oregano und Rosmarin - eine Anspielung auf die wichtigsten pflanzlichen Inhaltsstoffe, die in den gesamten Formulierungen der Kollektion zu finden sind. Eine eigens aus recyceltem Holz gebaute Bank bietet die Gelegenheit, einen Moment zu verweilen und die aromatische Umgebung auf sich wirken zu lassen. Mit seinem neuen Standort in Armadale lädt BIRKENSTOCK neue sowie langjährige Kunden dazu ein, die Philosophie der Marke, die diese seit 1774 ausmacht - Menschen zu naturgewolltem Gehen zu verhelfen - selbst zu erleben. Mit seinem durchdachten Design und dem sorgfältig ausgewählten Angebot bietet der Store in Armadale ein immersives Erlebnis, das BIRKENSTOCKs anhaltende Verpflichtung gegenüber seiner Kernwerte Funktion, Qualität und Tradition in einem geschichtsträchtigen Stadtviertel umsetzt. INFORMATIONEN FÜR REDAKTEURE Eröffnung: 07.11.2026 BIRKENSTOCK Armadale

1021 High Street

Armadale VIC

Australien ÖFFNUNGSZEITEN Montag-Samstag: 10-18 Uhr

Sonntag: 10-17 Uhr Store-Bildmaterial: hier ÜBER BIRKENSTOCK BIRKENSTOCK ist eine universelle Purpose-Marke mit einer Tradition, die bis auf das Jahr 1774 zurückgeht und fest in Qualität und Funktion verankert ist. Unsere Mission ist es, allen Menschen weltweit das "Naturgewollte Gehen" zu ermöglichen. Wir sind nicht nur ein Fußbett-Unternehmen, sondern haben das original Fußbett auch erfunden. Unser Fußbett ist das Ergebnis einer langen Reihe von Innovationen, die auf unserem ganz eigenen orthopädischen Ansatz basieren. Eine dieser revolutionären Neuerungen war das "System Birkenstock", das Konrad Birkenstock Ende des 19. Jahrhunderts mit der Erfindung des anatomisch geformten Schuhleisten eingeführt hat. Unser Fußbett ahmt das Gefühl von Barfußlaufen auf natürlichem Untergrund nach und unterstützt die Füße, indem es das Körpergewicht gleichmäßig über die Fußsohle verteilt und dadurch Reibung und Druckpunkte verringert. Dieses Konzept ist die Basis für alles, was wir tun, und diente bereits als Fundament für Karl Birkenstocks Fußbett, wie wir es heute kennen. Aus all diesem Wissen ist ein Produktarchiv entstanden, das inzwischen mehr als 700 Silhouetten mit Fußbett umfasst. Durch kontinuierliche Innovation halten wir dieses Archiv relevant und erweitern es ständig um neue Modelle. Als Referenz dienen dabei stets unsere ikonischen Modelle, die für praktisch jeden Trageanlass designt sind - angefangen von Sandalen über Clogs bis hin zu geschlossenen Schuhen. Mit rund 7.800 Beschäftigten (FTE) weltweit und einem Umsatz von 2,09 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2025 vertreiben wir unsere Produkte in mehr als 90 Ländern über ein globales Netzwerk aus Tochtergesellschaften, Vertriebspartnern und Online-Stores. Unsere Kollektionen finden sich in über 12.000 Einzelhandelsgeschäften - sowohl in unseren eigenen Stores als auch bei Handelspartnern. Als deutsches Traditionsunternehmen liefert die BIRKENSTOCK Group ausgezeichnete Qualität entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere Produktionskapazitäten basieren auf jahrhundertealten Handwerkstraditionen und dem Bekenntnis, ausschließlich erstklassige Materialien zu verwenden. Mit einer der branchenweit größten vertikal integrierten Lieferketten stellen wir sicher, dass alle BIRKENSTOCK Produkte unseren strengen Qualitätsmaßstäben entsprechen. Die allermeisten unserer Produkte fertigen wir in Deutschland; alle anderen werden innerhalb der EU produziert. Unsere Fußbetten sind ausnahmslos "Made in Germany". BIRKENSTOCK behält die strenge Kontrolle über seine Produktion und Lieferkette und priorisiert die Beschaffung und Verwendung von Rohstoffen europäischen Ursprungs. Gewinnmitteilungen und sonstige aktuelle Finanzmeldungen von BIRKENSTOCK sind unter www.birkenstock-holding.com abrufbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.birkenstock-group.com oder folgen Sie BIRKENSTOCK auf LinkedIn , Instagram und YouTube . Unseren Onlineshop finden Sie unter www.birkenstock.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/birkenstock-eroffnet-store-in-armadale-melbourne-302936469.html



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