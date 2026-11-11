Waldbrände entwickeln sich zur dauerhaften Bedrohung für Mensch und Klima. Systeme zur Früherkennung und intelligente Löschtechniken sollen helfen. Ein Waldbrand frisst sich in Etappen durch den Forst: Erste Flammen bahnen sich ihren Weg durch dürres Gras und trockenen Unterwuchs. Erfasst das Feuer niedriges Buschwerk, schlägt es in ein Lauffeuer um. Zu diesem Zeitpunkt haben Einsatzkräfte noch eine Chance, den Brandherd direkt zu löschen. Doch sobald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n