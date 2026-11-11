Die Rheinmetall-Aktie gerät am Mittwoch, dem 11. November 2026, erneut unter erheblichen Verkaufsdruck und verliert mehr als fünf Prozent. Trotz eines milliardenschweren Auftragsbestands und kräftig steigender Gewinne belasten die gesenkte Jahresprognose und Verzögerungen bei wichtigen Rüstungsprojekten die Stimmung. Besonders der schwache Cashflow und die Unsicherheit über künftige Großaufträge sorgen für Zurückhaltung.Rheinmetall-Aktie ...

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