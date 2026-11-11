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Markus Weingran
11.11.2026 15:27 Uhr
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Check: Lithium-Aktien & ETF: CoreWeave: Erleichterung | CSG: Absturz | Siemens Energy: Überzeugend

Schlagen die Zahlen von CoreWeave die Inflationssorgen? Nachdem die US-Verbraucherpreise über den Erwartungen lagen, verschlechterte sich die Stimmung wieder. Allerdings hellte sie CoreWeave wieder auf! Wie gehts weiter?Lithiumpreis im freien Fall: Droht der nächste Crash oder startet eine Rallye? Der Lithiumpreis fährt Achterbahn! Nach einer gewaltigen Rallye ist der wichtige Batterierohstoff erneut abgestürzt. Noch im Mai kostete eine Tonne Lithiumcarbonat in China mehr als 200.000 Yuan. Inzwischen ist der Preis auf rund 90.450 Yuan eingebrochen. Allein seit Jahresbeginn beträgt das Minus mehr als 20 Prozent. Dabei wächst der Bedarf rasant. Nach Angaben des chinesischen …

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© 2026 Markus Weingran
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