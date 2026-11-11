München (ots) -Es ist immer noch das größte Duell im deutschen Frauenfußball - seit 2012, als Turbine Potsdam letztmals und nicht der VfL Wolfsburg (7 Meister-Titel) oder FC Bayern München (auch 7 Meister-Titel) Deutscher Meister wurde. Nächster Bundesliga-Gipfel zwischen den seit 2 Jahren ungeschlagenen Münchnerinnen und dem neuformierten Wölfinnen-Team als Zweiter: Samstag, ab 17.25 Uhr, live bei MagentaSport.In den vergangenen 4 Jahren hat der FC Bayern die Machtverhältnisse gedreht, ist aktuell auch in der Champions League top. Im MagentaSport-Format "Lupfen & Labern" interviewt Rena Schwabl den FCB-Star Giulia Gwinn, die sie sich noch an ihre Anfangszeit in 2019 erinnert: "Als ich hierherkam, war es schon so, dass man der ewige Zweite war. Wolfsburg war gefühlt übermächtig. Wir haben hier so viele Klatschen bekommen. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses 'Rama Lama Ding Dong' [Wolfsburgs Torhymne, Anm. d. Red.] gehört habe."Die Gipfel-Bilanz des FCB aktuell: seit einem 0:2 in Wolfsburg aus dem Oktober 2024 im direkten Duell ungeschlagen, zuletzt 4:1 in der Bundesliga, 4:0 im Pokalfinale und 3:0 im Supercup. Die eigentliche Stärke des FC Bayern, so Gwinn, sei die mannschaftliche Verbundenheit, der in kritischen Momenten den Ausschlag gebe: "Wir sind wirklich wie eine kleine Familie, weil viele ihre Familie auch nicht hier haben. Das kann ein Schlüssel sein, dass es auf dem Platz funktioniert, wenn man das Gefühl hat, die neben mir würde durchs Feuer gehen."Für das Duell in Wolfsburg ist auch Gwinn nach überstandenem Außenbandriss im linken Sprunggelenk wieder fit. Gerade die Nationalmannschaftskapitänin musste verletzungstechnisch in den vergangenen Jahren viel einstecken - die Leidenszeit habe sie stärker gemacht: "Natürlich hat man gerne keine Narben am Körper. Aber dann hat man auch nichts zu erzählen. Lieber habe ich Narben und Medaillen und kann irgendwann viel darüber erzählen und auch die wahren Seiten vom Fußball erzählen."Vor Saisonende hat Gwinn eine weitere wichtige Entscheidung zu treffen: wie geht's weiter mit ihr beim FC Bayern? Die Frauen-Bundesliga ist für Gwinn, trotz der prominenten Abgänge deutscher Spitzenspielerinnen ins Ausland, "eine der attraktivsten Ligen überhaupt". Ihr Hauptaugenmerk für ein Verbleib liege aber auf der Entwicklung - ihrer persönlichen und der des Teams: "Ich habe auch das Gefühl, ich möchte in dem Team, in dem ich bin, noch nicht am Ende sein. Ich will das Gefühl haben, da sind noch Ambitionen da und man kann weitere Schritte gehen." Ein erstes Indiz, dass die 27jährige Giulia Gwinn in München bleiben wird, gibt's auch: "Ich wäre nicht 7 oder 8 Jahre hier, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde."Giulia Gwinn erklärt in dem Interview mit Rena Schwabl deutlich, was sie davon hält, auf ihr Äußeres reduziert zu werden - nix: "Ich habe viel gekämpft. Ich habe auch viel gekämpft, als es keiner gesehen hat." Die Fans sollen sie als Profi-Sportlerin sehen: "Ich bin weder meine Verletzungen, noch mein Aussehen. Ich möchte einfach, egal ob bei Social Media, in Interviews, auf dem Fußballplatz sowieso, zeigen, dass ich als Fußballerin gesehen werden möchte. Und da hat nichts anderes Platz."Nachfolgend Clips und Stimmen aus dem "Lupfen & Labern"-Interview, mit Giulia Gwinn zu Gast bei Rena Schwabl. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit Fußball bei MagentaSport bereits an diesem Wochenende. Am Samstag, ab 17.25 Uhr steht in der Google Pixel Frauen-Bundesliga der Klassiker zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern an. Am Sonntag, 15. November ab 13.30 Uhr gibt es - live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV - den Telekom StarKick aus Bonn, kommentiert von Wolff Fuss und moderiert von Kamila Benschop.Gwinn im "Lupfen & Labern"-Interview über Zusammenhalt in der Bayern-Familie: "Lieber habe ich Narben und Medaillen"Beim 3:1 des FC Bayern gegen Werder Bremen vergangenen Freitag gab Giulia Gwinn ihr Comeback nach überstandenem Außenbandriss im linken Sprunggelenk und ist damit rechtzeitig fit für das Spitzenduell in Wolfsburg am Samstag. Im "Lupfen & Labern"-Interview mit Rena Schwabl spricht die 27-Jährige über ihre Verletzungen, Persönlichkeit und Schönheit sowie die Rivalität mit dem VfL Wolfsburg und darüber, was ihr für eine potenzielle Vertragsverlängerung wichtig ist. "Lupfen & Labern" ist ein Frauenfußball-Format, das regelmäßig bei MagentaSport und den digitalen Kanälen mit Rena Schwabl ausgestrahlt wird. Die Folge mit Julia Gwinn gibt's am Donnerstag ab 18 Uhr in der Erstausstrahlung. Hier ein Auszug aus der neuen Folge: https://cloud.thinxpool.de/s/nya9HYKCESiNnEY?dir=/Giulia_GwinnGiulia Gwinn über......ihre Verletzungen: "Natürlich hat man gerne keine Narben am Körper. Aber dann hat man auch nichts zu erzählen (lacht). Lieber habe ich Narben und Medaillen und kann irgendwann viel darüber erzählen und auch die wahren Seiten vom Fußball erzählen. Es ist nicht immer alles rosig. Das ist auch okay. Irgendwo bin ich dankbar, dass ich schwere Phasen geschafft habe, schöne Phasen erlebt habe und mein Weg noch nicht zu Ende ist."...den Vergleich mit dem VfL Wolfsburg über die Jahre: "Das ist so der größte Erfolg für einen selbst. Das ist meine 8. Saison hier. Man hat alles miterlebt. Man ist ein kleines Puzzleteil von dem, was wir erleben durften und entstehen lassen haben. Das ist schon etwas Besonderes. Als ich hierherkam, war es schon so, dass man der ewige Zweite war. Wolfsburg war gefühlt übermächtig. Wir haben so viele Klatschen bekommen (lacht). Ich weiß nicht, wie oft ich dieses 'Rama Lama Ding Dong' [Wolfsburgs Torhymne, Anm. d. Red.] gehört habe. Es wird super viel in uns investiert. Das sind alles kleine Dinge, die am Ende etwas Großes auslösen können. Es ist einfach schön, Teil davon zu sein. Es ist einfach eine schöne Momentaufnahme. Aber das Schöne im Fußball ist, dass er sehr schnelllebig ist. In jedem Jahr sind Erfolge doch wieder vergänglich. Es gilt, sich neu zu beweisen. Das ist einfach unser Anspruch, dass wir das bestätigen wollen und uns nach und nach festsetzen."...was der FC Bayern gerade besser als der VfL Wolfsburg macht: "Ich habe so ein Zusammensein und so ein Miteinander noch nie erlebt. Wenn man sich umhört, sagen viele, die zu uns kommen, sie haben das vorher noch nie erlebt, weil das schon etwas Besonderes ist, dass man einfach aufeinander achtet, nach links und rechts schaut und nicht hier ist, um nur zu arbeiten und seinen Job zu machen. Es ist einfach mehr. Wir unternehmen so viel zusammen, wir verbringen so viel Zeit zusammen, dass man manchmal denkt: Wollt ihr euch nicht mal nicht sehen? (lacht). Aber wir sind wirklich wie eine kleine Familie, weil viele ihre Familie auch nicht hier haben. Das kann ein Schlüssel sein, dass es auf dem Platz funktioniert, wenn man das Gefühl hat, die neben mir würde durchs Feuer gehen. Das habe ich die letzten Jahre immer vorgefunden. Ich kann nur für mich sprechen, dass das auch mir das Gefühl gibt: Wenn man sich in der Mannschaft so wohlfühlt, kann man auch seine beste Performance bringen."...ob die Liga für sie noch attraktiv genug ist: "Deutschland ist eine der attraktivsten Ligen überhaupt. Für mich ist jetzt entscheidend, in der Entscheidung, die vor mir liegt, dass dieser sportliche Anspruch stimmt. Ich bin zwar inzwischen 27. Aber ich habe immer noch das Gefühl, ich bin nicht am Ende meiner eigenen Entwicklung. Ich habe auch das Gefühl, ich möchte in dem Team, in dem ich bin, auch noch nicht am Ende sein. Ich will das Gefühl haben, da sind noch Ambitionen da und man kann weitere Schritte gehen. Das ist das, worauf ich mein Hauptaugenmerk lege. Ich wäre nicht 7 oder 8 Jahre hier, wenn ich mich nicht wohlfühlen würde."...woran man die Ambitionen in Vertragsverhandlungen erkennt und ob sie sich mit anderen Teamkolleginnen wie Klara Bühl, Linda Dallmann oder Franziska Kett austauscht: "Wir haben bei Bayern diesen Kern, in dem viele Verträge auslaufen und der jahrelang hier war. Im Endeffekt ist es für jede die eigene Entscheidung. Natürlich tauscht man sich aus. Aber das ist auch etwas, das ein bisschen Tabuthema im Fußball ist, weil man darüber redet, aber natürlich nicht so viel bekanntgibt. Ich bin einfach eine Spielerin, der es wichtig ist, wenn ich irgendwo bin, dass man eine konkurrenzfähige Mannschaft hat, für die Ziele, die ich gerne verfolgen würde. Aber ich mache es nicht von einzelnen Spielerinnen abhängig. Ich bin niemand, der sagt, ich warte ab, ob die unterschreibt und dann unterschreibe ich. Das wäre der falsche Ansatz. Im Endeffekt geht es um einen selbst. Ich werde wahrscheinlich in meiner Fußballkarriere keine 10 Verträge mehr unterschreiben. Deswegen muss das wohlüberlegt sein. Aber klar, dass man über Spielerinnen, mit denen man jahrelang zusammengespielt hat, sagt, mit denen brauche ich jetzt nicht mehr zusammenzuspielen, das gibt es auch nicht. Das würde wahrscheinlich mit reinspielen. Aber das ist nicht der Grund, über den ich sage, das gibt jetzt den Ausschlag, ja oder nein."...darüber, ob sie das Gefühl hat, auf ihr Äußeres reduziert zu werden, nachdem Alexandra Popp sie mal als "die Schöne" bezeichnet hat: "Nicht unbedingt. Ich glaube schon, wenn man eine gewisse Reichweite auf Social Media hat und ich bin jemand, der gern viel vom Fußball postet, aber auch gern mal private Einblicke zeigt. Das ist so ähnlich wie mit den Verletzungen. Ich möchte einfach Giulia Gwinn - die Fußballerin sein. Ich bin weder meine Verletzungen noch mein Aussehen. Das ist das, was ich rüberbringen will. Ich habe mich für den Fußball entschieden. Ich habe viel gekämpft. Ich habe auch viel gekämpft, als es keiner gesehen hat. Man muss auf viel verzichten. Das kennt jeder, der diesen Weg in den Profisport gegangen ist. Das ist alles andere als schön. Gerade Dinge wie einem wird der Zahn ausgeschlagen, man läuft ohne Schneidezahn herum, ich werde nach dem Spiel genäht. Das sind alles Dinge, die auch ich bin. Ich will, dass das auch gesehen wird und nicht nur mein Äußeres. Deswegen ist das meine Hauptmessage. Ich möchte einfach, egal ob bei Social Media, in Interviews, auf dem Fußballplatz sowieso, zeigen, dass ich als Fußballerin gesehen werden möchte. Und da hat nichts anderes Platz."Telekom Starkick 2026: Debütant Martínez, Elber, Pizarro & Co. gegen Top-Creator - das Hallenspektakel ab 13.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSportWeltmeister wie Starkick-Debütant Javi Martínez, Champions-League-Sieger und Top-Creator: Am Sonntag, 15. November, wird der Telekom Dome Bonn mit Kunstrasen und Rundumbande zur Bühne für das Hallenspektakel des Jahres. Beim Telekom Starkick 2026 treffen internationale Titelträger des FC Bayern Legends-Teams auf reichweitenstarke Ballkünstler. MagentaSport und MagentaTV übertragen die vierte Ausgabe des Budenzaubers ab 13.30 Uhr live und kostenlos für alle. Wolff Fuss kommentiert die Spiele, Kamila Benschop moderiert.Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.Google Pixel Frauen-Bundesliga | 10. SpieltagFreitag, 13.11.2026ab 18.15 Uhr: Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05Samstag, 14.11.2026ab 11.45 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburgab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlinab 17.25 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Bayern MünchenSonntag, 15.11.2026ab 15.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln, RB Leipzig - Eintracht FrankfurtMontag, 16.11.2026ab 17.45 Uhr: VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen3. Liga | 14. SpieltagFreitag, 20.11.2026ab 18.30 Uhr: TSV Havelse - FC Viktoria KölnSamstag, 21.11.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: SC Verl - Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf - SG Sonnenhof Großaspach, SSV Jahn Regensburg - Würzburger Kickers, TSG Hoffenheim II - Preußen Münster, Fortuna Köln - SV Meppenab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - SV Waldhof MannheimSonntag, 22.11.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbadenab 19.15 Uhr: MSV Duisburg - Hansa RostockPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6388711