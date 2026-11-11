Nach einem Nachsteuer-Verlust von 5,8 Milliarden Euro im letzten Quartal scheint Volkswagen jetzt auf die Bremse zu treten. Investitionen am Hauptstandort Wolfsburg werden abgesagt. Aber im Autogeschäft in China gibt es hoffnungsfrohe Signale. Volkswagen streicht Plan für hochmoderne Fabrik Volkswagen streicht ein großes Projekt zur Einführung fortschrittlicher Fertigungstechniken an ihrem weitläufigen Hauptsitz, da sinkende Gewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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