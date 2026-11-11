Nach dem Wahlsieg der Demokraten fliegen Technologieaktien aus den Depots. Doch Profis von drei großen Fondshäusern winken ab. Die eigentliche Gefahr sehen sie an einer ganz anderen Stelle. Der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen in den USA hat den KI-Boom ausgebremst, aber nicht gestoppt. So sehen es Fachleute von Franklin Templeton, T. Rowe Price und Insight Investment. Zwei Tage nach der Wahl verlor der Nasdaq am 5. November 5,5 Prozent. Anlegerinnen und Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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