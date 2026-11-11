Keine ambitionierten Wachstumsversprechen, keine revolutionären Geschäftsmodelle. Ein Blick auf die Bewertung könnte reichen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|89,38
|89,72
|16:05
|89,46
|89,66
|16:05
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:42
|NRG Energy: Diese Bewertung lässt aufhorchen
|Keine ambitionierten Wachstumsversprechen, keine revolutionären Geschäftsmodelle. Ein Blick auf die Bewertung könnte reichen Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|14:43
|NRG Energy: Q3 Net Income Reaches $561 Million And 2027 Guidance Is Initiated
|Di
|A $4 Billion Jolt: NRG Energy Powers Data Center Ambitions
|Di
|Raymond James cuts NRG Energy stock price target on weaker ERCOT pricing
|Di
|NRG Energy declares $0.475 dividend
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NRG ENERGY INC
|89,42
|+2,81 %