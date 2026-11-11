Berlin (ots) -Der Herrenmeister des Johanniterordens, Dr. Oskar Prinz v. Preußen, hat Peter Kaimer als neues hauptamtliches Mitglied in den Bundesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. berufen. Kaimer wird das neue Amt zum 1. Januar 2027 antreten und die Johanniter-Unfall-Hilfe künftig gemeinsam mit Thomas Mähnert und Oliver Meermann führen.Der 59-jährige Kaimer ist bereits seit vielen Jahren in verantwortungsvollen Positionen für die Johanniter tätig. Seit 2008 gehörte er dem Landesvorstand der Johanniter im Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar an. Seit 2024 ist er zudem Geschäftsführer der Johanniter Bundes IT-Services (JoBITS). Vor seinem Eintritt in die Johanniter-Unfall-Hilfe war der Diplom-Kaufmann über viele Jahre als Wirtschaftsprüfer tätig. Kaimer lebt mit seiner Familie in Hessen.Volker Bescht, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe, sagte anlässlich der Ernennung Kaimers: "Peter Kaimer engagiert sich seit Langem mit großem Einsatz und Erfolg für die Johanniter-Unfall-Hilfe. Als ausgewiesener Finanzfachmann und Vorstand eines sehr erfolgreichen Landesverbandes hat er in den vergangenen Jahren in vielfacher Hinsicht unter Beweis gestellt, dass er hervorragend für das neue Amt geeignet ist. Wir schätzen uns daher sehr glücklich, dass er sich bereit erklärt hat, noch mehr Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern des Bundesvorstandes die Johanniter-Unfall-Hilfe in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."Peter Kaimer sagt: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Thomas Mähnert und Oliver Meermann in neuer Konstellation. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, die Johanniter-Unfall-Hilfe als Gesamtorganisation weiter voranzubringen. Wir erleben, dass sich die Rahmenbedingungen für unsere Arbeit und damit auch die Anforderungen an uns als Hilfsorganisation gerade deutlich verändern. Darauf gemeinsam die richtigen Antworten zu finden, wird in den nächsten Jahren eine unserer wichtigsten Aufgaben sein."Über die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit 35.000 Mitarbeitenden, mehr als 44.000 Ehrenamtlichen und 1,1 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft.Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Mehr Informationen unter www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe.Pressekontakt:Therese Raatz, PressesprecherinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-360E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/6388721