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K-Beauty auf der CES: Kolmar Korea gewinnt als erstes Unternehmen zwei Jahre in Folge den Best of Innovation Award in der Kategorie Schönheitstechnologie



11.11.2026 / 15:45 CET/CEST

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Das KI-gestützte System "ChromaFlow" für individuell abgestimmte Lippenfarben erhält gleich zwei Auszeichnungen: den "Best of Innovation Award" in der Kategorie Schönheitstechnologie und den "Innovation Award" in der Kategorie KI

Das KI-gestützte Hautpflegegerät "LumiJet Pro" erhält für die präzise Hautanalyse und gezielte Wirkstoffabgabe den "Innovation Award" in der Kategorie KI SEOUL, Südkorea, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea gab heute bekannt, als erstes Unternehmen in der weltweiten Kosmetikindustrie zwei Jahre in Folge den "Best of Innovation Award" in der Kategorie Schönheitstechnologie auf der CES gewonnen und sich damit die renommierte Auszeichnung auch für die CES 2027, die weltweit führende Technologieveranstaltung, gesichert zu haben. Nach der Auszeichnung seines "Scar Beauty Device" auf der CES 2026 sicherte sich Kolmar Korea mit "ChromaFlow", einem KI-gestützten System zur Herstellung individuell abgestimmter Lippenfarben, erneut die höchste Auszeichnung. Die Erfolge in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf internationaler Ebene unterstreichen die technologische Leistungsfähigkeit von Kolmar Korea und seine führende Stellung in der sich wandelnden K-Beauty-Branche. Auf der CES 2027, die vom 6. bis 9. Januar 2027 in Las Vegas stattfindet, wurde ChromaFlow mit dem "Best of Innovation Award" in der Kategorie Schönheitstechnologie und einem "Innovation Award" in der Kategorie Künstliche Intelligenz ausgezeichnet. Auch das KI-gestützte Hautpflegegerät "LumiJet Pro" von Kolmar Korea erhielt einen Innovation Award in der Kategorie Künstliche Intelligenz, womit das Unternehmen insgesamt drei Auszeichnungen verbuchen konnte. Der "Best of Innovation Award" ist die höchste Auszeichnung, die auf der CES verliehen wird und Produkten vorbehalten ist, die in allen Bewertungskriterien die höchsten Punktzahlen erzielen. Die Kategorie Schönheitstechnologie wurde 2025 eingeführt (Samsung Electronics war der erste Preisträger) und Kolmar Korea war 2026 das erste Kosmetikunternehmen, das diese Auszeichnung erhielt. Als Pionier des auf Forschung und Entwicklung ausgerichteten ODM-Modells (Original Development Manufacturing) in Korea ist Kolmar Korea heute weltweit für seine Kompetenzen im Bereich der KI-Transformation (AX) bekannt, mit denen das Unternehmen KI nahtlos in alle Prozesse von der ersten Forschungs- und Entwicklungsphase bis zur Fertigung integriert. ChromaFlow: KI-gestützte Herstellung individuell abgestimmter Lippenfarben Das mit dem "Best of Innovation Award" ausgezeichnete ChromaFlow ist ein KI-gestütztes Gerät zur Herstellung individuell abgestimmter Lippenfarben, mit dem Nutzer gewünschte Farbtöne präzise nachbilden können, etwa solche, die Kreative in Videos tragen. Sobald das Gerät auf die Lippen aufgesetzt wird, analysiert ein KI-gestützter optischer Sensor deren natürlichen Farbton und Zustand. Anschließend mischt das System die Inhaltsstoffe aus sieben Farbkartuschen im genau abgestimmten Verhältnis und stellt so in weniger als einer Minute ein individuell abgestimmtes Lippenprodukt her. Herkömmliche Lippenprodukte wirken bei verschiedenen Personen oft unterschiedlich, da die natürliche Lippenfarbe und der Hautton individuell variieren. ChromaFlow überwindet diese Einschränkung mithilfe von KI-Algorithmen, die individuelle Ausgangsfarbtöne berücksichtigen und das genaue Mischungsverhältnis für den gewünschten Farbton berechnen. Das lippenstiftförmige Gehäuse des Geräts besitzt einen halbtransparenten Mittelteil, durch den Nutzer in Echtzeit verfolgen können, wie sich die Farben vermischen, was für ein ansprechendes, hochwertiges Nutzererlebnis sorgt. LumiJet Pro: Präzise Hautpflege mit gezielter Wirkstoffabgabe LumiJet Pro, ausgezeichnet mit einem Innovation Award in der Kategorie Künstliche Intelligenz, ist ein KI-gestütztes Hautpflegegerät, das speziell zur Behandlung von Hautproblemen wie Unreinheiten und Hyperpigmentierung entwickelt wurde und Wirkstoffe präzise dort abgibt, wo sie benötigt werden. Das Gerät misst mithilfe von KI zunächst den Hautzustand und die Hautdicke, bevor die "NanoJet"-Technologie zum Einsatz kommt. NanoJet versprüht ultrafeine wirkstoffhaltige Partikel mit hoher Geschwindigkeit und bringt sie gezielt in bestimmte Tiefen und Bereiche der Haut ein. Anschließend wird Licht bestimmter Wellenlängen eingesetzt, das die Partikel unter der Haut zerfallen lässt, sodass sich die Wirkstoffe im umliegenden Zielbereich verteilen können. Dieser "Point-to-Field"-Mechanismus erweitert die Wirkstoffabgabe über die ursprüngliche Anwendungsstelle hinaus. LumiJet Pro vereint einen Sensor zur Hautmessung, einen Sprühkopf sowie ein Lichtmodul in einem einzigen ergonomisch gestalteten Gerätekopf, der eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienung gewährleistet. Darüber hinaus entwickelte Kolmar Korea die spezielle Nanopartikelformulierung eigenständig und erreichte damit einen wichtigen Meilenstein bei der Übertragung seines Fachwissens aus Forschung und Entwicklung auf KI-gestützte Hautpflegegeräte. Aufbau einer integrierten Datenplattform für den Bereich Schönheitstechnologie Kolmar Korea plant, auf Grundlage der bereits gesammelten Haut- und Farbdaten aus seiner KI-gestützten Kopfhautdiagnoselösung "CAIOME", dem Scar Beauty Device und ChromaFlow eine umfassende Datenplattform für den Bereich Schönheitstechnologie aufzubauen. Das Unternehmen will spezialisierte KI-Modelle in einem einheitlichen Ökosystem miteinander vernetzen und so eine integrierte Lösung schaffen, die von der Hautdiagnose über die Entwicklung individueller Rezepturen bis hin zur präzisen Herstellung reicht. "Dass wir zwei Jahre in Folge den Best of Innovation Award gewonnen haben, bestätigt unsere datengestützte Fertigungstechnologie, die mithilfe von KI alle Schritte von der Messung bis zur Kosmetikproduktion miteinander verknüpft", sagte ein Vertreter von Kolmar Korea. "Wir werden unsere Plattform für Schönheitstechnologie weiterentwickeln, um auf diesem Markt weltweit eine führende Rolle einzunehmen." Kolmar Korea wird ChromaFlow und LumiJet Pro auf der Venetian Expo während der CES 2027 in Las Vegas präsentieren. Medienkontakt

Kolmar Korea

Jang-Woo Lee

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