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Supermicro liefert jetzt Server der nächsten Generation mit AMD EPYC 9006-Prozessoren der 6. Generation für Cloud-, HPC- und Agentic-AI-Workloads



11.11.2026 / 16:20 CET/CEST

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Das neueste H15-Serverportfolio von Supermicro - basierend auf AMD EPYC 9006-Prozessoren der 6. Generation (früher Codename "Venice") - erzielte herausragende Benchmark-Ergebnisse und stellte mehrere SPEC-CPU-Weltrekorde auf den 2U-Hyper- und CloudDC-Servern auf, was generationsübergreifende Leistungssprünge und Geschwindigkeitszuwächse demonstriert

Das Serverportfolio der H15-Generation bietet bis zu 33 % mehr Kerne, die doppelte PCIe-Bandbreite und eine Speicherbandbreite von 1,6 TB/s pro Sockel für KI-Inferenz und HPC-Workloads

Die Rack-Scale-Lösungen der nächsten Generation Helios und Helion, basierend auf Supermicro DCBBS und ausgestattet mit AMD EPYC CPUs und AMD Instinct GPUs, sind für groß angelegte und agentenbasierte KI-Implementierungen optimiert SAN JOSE, Kalifornien, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Komplettlösungen in den Bereichen KI, Enterprise, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute bekannt, dass sein Serverportfolio der H15-Generation ab sofort ausgeliefert wird. Das H15-Portfolio, das mit AMD EPYC 9006-Prozessoren der 6. Generation (früher Codename "Venice") ausgestattet ist, ist ein Kernbestandteil der DCBBS-Architektur von Supermicro. Diese branchenführenden Systeme sind für GPUs der nächsten Generation, einschließlich AMD Instinct-Beschleuniger, optimiert und bieten eine Rack-Scale-Performance, die für das Zeitalter der agentenbasierten KI entwickelt wurde. Sie ermöglichen es Kunden, eine leistungsstarke KI-Infrastruktur schneller bereitzustellen. "Mit der Verfügbarkeit des H15-Portfolios bieten Supermicro und AMD ihren Kunden einen schnelleren und effizienteren Weg zu einer agentenbasierten KI-Infrastruktur", sagte Michael McNerney, Senior Vice President Marketing bei Supermicro. "Diese Server basieren auf unserer DCBBS-Architektur und werden von AMD EPYC 9006-Prozessoren der 6. Generation angetrieben. Sie bieten eine wesentlich höhere Kerndichte, Speicherbandbreite und einen höheren PCIe-Durchsatz. Unsere enge technische Zusammenarbeit mit AMD bietet Kunden die Flexibilität, KI-, Cloud- und Enterprise-Workloads mit Zuversicht zu skalieren." "Die Auslieferung des neuesten Hochleistungsprozessors AMD EPYC ist unerlässlich für den Fortschritt der KI auf allen Ebenen. Unsere enge Zusammenarbeit mit Supermicro stellt sicher, dass Kunden optimierte Plattformen erhalten, die führende CPU-Leistung mit Instinct-GPUs, AMD Pensando-Netzwerktechnologie und modularen Designs kombinieren", so Dan McNamara, Senior Vice President und General Manager, Compute and Enterprise AI, AMD. "Diese Plattformen helfen Unternehmen dabei, KI-Infrastruktur schneller bereitzustellen, die Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Gesamtbetriebskosten zu senken, während mehr Agenten gleichzeitig ausgeführt und anspruchsvolle Enterprise-Workloads bewältigt werden können." Erfahren Sie mehr über Supermicro H15-Server und klicken Sie hier , um eine Videozusammenfassung der Veröffentlichung anzusehen. Das sofort lieferbare H15-Serverportfolio umfasst speziell entwickelte, hochdichte Systeme, die für Cloud-, HPC- und agentenbasierte KI-Workloads optimiert sind und eine außergewöhnliche Leistung sowie mehrere SPEC-CPU-Weltrekorde auf den 2U-Hyper- und CloudDC-Plattformen liefern. Supermicros breites Angebot an SP7- und SP8-Socket-Servern mit AMD EPYC 9006-Prozessoren - von leistungsstarken Workstations und Edge-Systemen bis hin zu hochdichten Multi-Node- und Enterprise-GPU-Servern - positioniert Supermicro als Komplettanbieter für CPUs, GPUs und Speicherlösungen für Rechenzentren. Parallel dazu erweitert Supermicro seine Rack-Scale-Infrastruktur mit AMD-CPUs und -GPUs um die neuen Helios- und Helion-Plattformen und bietet damit durchgängige Optionen von agentenbasierten bis hin zu hyperskalierbaren KI-Implementierungen. Supermicros DCBBS bietet eine vollständige, modulare KI-Infrastruktur mit durchgängiger Bereitstellungsflexibilität und bringt den Kunden die neuesten AMD-basierten Rechenzentrumslösungen mit kurzer Markteinführungszeit. Durch die Kombination von DCBBS-Designs mit AMD Server-CPU, GPU und Netzwerkarchitektur können Kunden KI-Infrastruktur der nächsten Generation schneller auf den Markt bringen - mit 33 % mehr Kernen, doppelter PCIe-Bandbreite und 2,6-fach höherer Speicherbandbreite. Zusammen ermöglicht dies Supermicro und AMD, Unternehmenskunden eine 1,8-fach höhere Anzahl an Tokens pro Sekunde für Frontier-Modell-Host-Knoten im Vergleich zu früheren AMD-CPU-Generationen zu bieten. Das umfassende Portfolio von Supermicro mit mehr als 20 optimierten Systemen umfasst: Hyper - Die Flaggschiff-Dual-Socket-Plattform, entwickelt für Unternehmensanwendungen, KI-Inferenz, Virtualisierung und Cloud-Workloads, mit fortschrittlichem Wärmedesign zur Unterstützung der leistungsstärksten AMD EPYC-Prozessoren

- Die Flaggschiff-Dual-Socket-Plattform, entwickelt für Unternehmensanwendungen, KI-Inferenz, Virtualisierung und Cloud-Workloads, mit fortschrittlichem Wärmedesign zur Unterstützung der leistungsstärksten AMD EPYC-Prozessoren CloudDC - Ein Single-Socket-System für Cloud-Umgebungen, basierend auf der Spezifikation des Open Compute Project (OCP) Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) für offene Rechenzentrumsstandards

- Ein Single-Socket-System für Cloud-Umgebungen, basierend auf der Spezifikation des Open Compute Project (OCP) Data Center Modular Hardware System (DC-MHS) für offene Rechenzentrumsstandards FlexTwin - Ein 1 OU (ORv3), zweiknotiges, flüssigkeitsgekühltes Hochleistungs- und hochdichtes Dual-CPU-Rechensystem für Cloud-native und Hyperscale-Bereitstellungen

- Ein 1 OU (ORv3), zweiknotiges, flüssigkeitsgekühltes Hochleistungs- und hochdichtes Dual-CPU-Rechensystem für Cloud-native und Hyperscale-Bereitstellungen GrandTwin - Eine hochdichte 2U-Single-Socket-Architektur mit zwei Knoten, die für Scale-Out-Umgebungen wie Objektspeicher, Virtualisierung, Cloud-Dienste und HPC entwickelt wurde.

- Eine hochdichte 2U-Single-Socket-Architektur mit zwei Knoten, die für Scale-Out-Umgebungen wie Objektspeicher, Virtualisierung, Cloud-Dienste und HPC entwickelt wurde. Petascale Storage - 2U-Hochleistungs-All-Flash-Speicherplattformen, optimiert für softwaredefinierte, speicherbasierte KI-Data-Lakes, groß angelegte Analysen und HPC-Umgebungen, mit Unterstützung von bis zu 4,8 PB pro System

- 2U-Hochleistungs-All-Flash-Speicherplattformen, optimiert für softwaredefinierte, speicherbasierte KI-Data-Lakes, groß angelegte Analysen und HPC-Umgebungen, mit Unterstützung von bis zu 4,8 PB pro System SuperBlade - Das H15 6U SuperBlade unterstützt sowohl Single-Socket- als auch Dual-Socket-Konfigurationen und ist in luft- und flüssigkeitsgekühlten Versionen erhältlich, die für maximale Dichte, hohe Leistung und Effizienz optimiert sind. Rack-Scale-Rechenzentrumslösungen der nächsten Generation Supermicro und AMD arbeiten eng zusammen, um die Rack-Scale-Lösungen Helios und Helion auf den Markt zu bringen und Unternehmenskunden eine vollständige End-to-End-KI-Infrastruktur zu bieten. Beide Lösungen sind für den Einsatz in groß angelegten und agentenbasierten KI-Systemen optimiert, wobei jede einen eigenen Schwerpunkt hat. Helios wurde für maximale GPU-Leistung entwickelt und wird von AMD Instinct MI455X GPUs angetrieben, um das Training von Spitzenmodellen und die Inferenz mit hohem Durchsatz zu beschleunigen. Helion wurde für hohe Rechenleistung und flexible Einsatzmöglichkeiten entwickelt und basiert auf den neuesten AMD EPYC-Prozessoren der 6. Generation. Beide Lösungen integrieren sich nahtlos in die DCBBS-Architektur von Supermicro und vereinen Rack-Scale-Systemdesign, führende AMD-KI-Rechenleistung und integrierte Softwareinnovationen zu einer einzigen kohärenten Plattform. Erfahren Sie hier , wie Supermicro DCBBS Sie beim Aufbau und der Skalierung Ihrer KI-Infrastruktur der nächsten Generation unterstützen kann. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan, Malaysia und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Produktionsabläufe, um Skaleneffekte und Effizienz zu erzielen und sind darauf optimiert, die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



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