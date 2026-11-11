Berlin (ots) -Kein Land der Welt verändert sich momentan so radikal wie Saudi-Arabien. Und kaum eines polarisiert dabei so sehr. Kronprinz Mohammed bin Salman treibt eine extreme Modernisierung voran: weg vom ultrakonservativen Öl-Königreich hin zu seiner futuristischen "Vision 2030". Sci-Fi-Städte in der Wüste, Milliardeninvestitionen in europäische Konzerne, internationale Popstars auf der Bühne in Riad. Das Land präsentiert sich als moderner Partner des Westens, lädt ein zur Expo und Fußball-WM, während das autoritäre Regime Kritiker:innen weiterhin brutal zum Schweigen bringt.Die neue Staffel der investigativen Podcast-Serie "Legion" von rbb, NDR und Undone stellt diese Spannung ins Zentrum und zeigt, wie aus einem politischen Außenseiter ein wichtiger, aber hoch umstrittener Partner für Deutschland und Europa geworden ist. Was bedeutet der saudi-arabische Wandel für uns? "Legion: Kingdom Come" startet am Mittwoch, 18. November 2026 in ARD Sounds (https://1.ard.de/Legion_KingdomCome). Den Trailer gibt es schon jetzt.Unterwegs in Saudi-Arabien: zwischen Giga-Baustellen, Raves und ÜberwachungPodcast-Host und Journalist Khesrau Behroz bekommt eine rätselhafte E-Mail. Es geht um ein spektakuläres Neubauprojekt in Mekka, mitten in der heiligsten Stadt des Islam. Damit beginnt eine Recherche-Reise quer durch Saudi-Arabien: Khesrau und sein Team besuchen gigantische Baustellen und lernen internationale Architektinnen und Unternehmer kennen, die davon träumen, die Wüste zu begrünen. Sie sprechen mit deutschen KI-Forschern, die ihre Chancen am Golf sehen und treffen junge Leute auf einem Rave in der Hauptstadt Riad, die ihre neuen Freiheiten feiern. Aber wer profitiert von der Modernisierung Saudi-Arabiens und wer zahlt den Preis?Mit milliardenschweren Giga-Projekten und KI-Werbefilmen will Saudi-Arabien der Welt sein modernes Image verkaufen. Doch "Legion: Kingdom Come" blickt auch hinter die glänzende Fassade. Meinungs- und Pressefreiheit sind streng reglementiert, Menschenrechte massiv eingeschränkt. Aktivistinnen und Journalisten berichten von Überwachung, Folter und Gewalt. In England spricht das Team mit einem engen Freund des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi und mit der Dissidentin Fawzia al-Otaibi, die 2023 ins Exil fliehen musste - ihr Leben war nicht mehr sicher.Im Nordwesten von Saudi-Arabien besucht das Legion-Team das Prestigeprojekt des Kronprinzen: NEOM, ein Gebiet so groß wie ein eigener Staat. Hier soll auch die verspiegelte Stadt "The Line" entstehen. Dafür wurden ganze Dörfer geräumt. 2020 wurde ein Mann, der sich widersetzte, getötet. Viele weitere wurden verhaftet.Umstrittener Partner Europas: von KI bis RüstungIm Laufe der sechs Episoden geht der Podcast auch der Frage nach, wie eng die deutsche und europäische Politik, Wirtschaft und Kultur bereits mit dem Wandel Saudi-Arabiens verflochten sind und was das für unsere Sicherheit bedeutet. Das Königreich steht im Zuge des Iran-Kriegs immer wieder unter Beschuss. Wird unser Wohlstand am Golf verteidigt? Was passiert, wenn ein autoritärer Staat die Regeln der nächsten Jahrzehnte mitschreibt - technologisch, geopolitisch, ökonomisch? Welchen Einfluss hat diese Entwicklung auf unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere Demokratie?Ab 18. November in ARD SoundsDie ersten drei Folgen von "Legion: Kingdom Come" werden am Mittwoch, 18. November 2026, in ARD Sounds veröffentlicht. Auf allen anderen Plattformen startet der Podcast mit zwei Folgen. Die weiteren Folgen erscheinen mittwochs im Wochenrhythmus. Der Trailer (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:ba33f4b9e88ccccc/) ist bereits online.Pre-Listening und InterviewsBei Interesse können wir Ihnen Folge 1 zum Anhören bereitstellen. Host Khesrau Behroz und Reporterin Antonia Märzhäuser stehen für Interviews zur Verfügung, bitte wenden Sie sich an legion@pepperstark.de. Detaillierte Episodenbeschreibungen sowie weitere Infos finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2026/11/20261118-legion-kingdom-come-podcast-rbb-ndr-undone.html). Honorarfreie Pressefotos gibt es unter www.ard-foto.de.Über die Podcast-Serie "Legion""Legion" ist eine investigative Podcast-Serie von rbb, NDR und Undone über Dark Tech und den digitalen Untergrund. Host Khesrau Behroz erzählt von Menschen, die Grenzen verschieben, und von neuen Mächten, die unsere Welt längst verändern. In früheren Staffeln hat das Legion-Team das Hackerkollektiv Anonymous beleuchtet (Legion: Hacking Anonymous, 2022), ist den Spuren einer mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin gefolgt (Legion: Most Wanted, 2023) und berichtete über die globale Scam-Industrie (Legion: House of Scam, 2025). "Legion" wurde mit dem Deutschen Hörbuchpreis, Deutschen Podcast Award und dem RIAS Medienpreis ausgezeichnet."Legion: Kingdom Come" ist eine Koproduktion von rbb, NDR und Undone 2026.Pressekontakt:rbb Kommunikationprogrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6388773