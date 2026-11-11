Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Tech-Rebound beflügelt die US Börse

An den US-Terminmärkten zeichnet sich am Mittwoch eine deutliche Erholung ab: Getrieben von einer kräftigen Rallye bei CoreWeave und einer spürbaren Gegenbewegung bei Nvidia tendieren die US-Index-Futures einheitlich im Plus. Vor allem die technologielastigen Indizes zeigen sich dynamisch: Die Futures auf den Nasdaq 100 eröffneten knapp 2 - fester, während der S&P 500 rund 1 - zulegen konnte. Die Terminkontrakte auf den Dow Jones Industrial Average verzeichnen ein moderates Plus von 0,3 - und dies trotz eines festeren US-Dollars sowie Renditen von über 5 - an den Zinsmärkten (wobei der US-Anleihemarkt am Mittwoch feiertagsbedingt zum Veterans Day geschlossen bleibt). Für Anleger an der US Börse rückt damit das Zusammenspiel der Leitindizes Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 erneut in den Fokus, da robuste Wachstumszahlen aus dem Bereich der KI-Infrastruktur die anhaltenden Sorgen vor weiteren Zinsschritten der Federal Reserve und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten vorübergehend überlagern.

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