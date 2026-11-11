Börse Aktuell: DAX nähert sich Rekordhoch - Tech-Rallye und Siemens Energy treiben Märkte an

Die europäischen Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend mit beachtlicher Dynamik fort: Wie die Börse News zeigen, notiert der marktbreite STOXX 600 im Windschatten starker Gewinne im Technologiesektor und robuster Quartalsberichte nahe historischen Rekordständen. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet ein Plus von rund 0,9 - der französische CAC 40 gewinnt 0,7 - und der britische FTSE 100 legt um 0,8 - zu - letzterer zusätzlich gestützt von einer Gegenbewegung an den Ölmärkten. Das freundliche Sentiment an den Handelsplätzen behauptet sich damit auch an der Börse Aktuell, obwohl höher als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten an den Terminmärkten die Furcht vor einer restriktiveren Zinspolitik der Federal Reserve schüren. Als herausragender Kurstreiber am deutschen Parkett erweist sich die Aktie von Siemens Energy, die nach Vorlage historischer Rekordergebnisse und einer drastischen Anhebung der Mittelfristziele einen deutlichen Kurssprung vollzieht.

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