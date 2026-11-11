Berlin (ots) -Zur Präsentation des Jahresgutachtens der Wirtschaftsweisen erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm:"Das prognostizierte Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent hilft den Menschen im Alltag mit ständig steigenden Lebenshaltungskosten Null Komma Nichts. Es ist eine reine Fata Morgana.Die hauchzarte Eins vor dem Komma verweist auf ein Strohfeuer, dass auf Pump angezündet wurde - mit massiver Sonderverschuldung, die kommende Generationen zusätzlich belasten wird.Und jeder weiß, dass ein Strohfeuer schnell abgebrannt ist, es sorgt nicht nachhaltig für Wärme.Es gibt keine Breitenwirkung auf die Konjunktur, lediglich begrenzte Wachstumseffekte durch staatliche Investitionen, so insbesondere durch Verteidigungsausgaben. Dies hat aber so gut wie keine Multiplikatoreffekte.Das Alarmsignal bleibt: Private Investitionen springen nach wie vor nicht ausreichend an. Wir erleben Fachkräfte und Unternehmen, die ohne Hoffnung das Land verlassen; den Verlust der Technologieführerschaft in immer mehr Sektoren; eine zu hohe Steuerlast; horrende Energiekosten - Deutschlands Erfolgsmodell verschwindet in der Vergangenheit.Es gilt jetzt nicht, die leichte Aufhellung der Konjunktur zu bejubeln, sondern zu fragen, wie Deutschland wieder fit für den Weltmarkt gemacht werden kann. Es braucht strukturelle Reformen, so fordert es die AfD-Bundestagsfraktion seit Jahren.Aber statt endlich nennenswert Bürokratie und Verwaltungsunsinn über Bord zu werfen, statt Steuern zu senken und die Billionen Euro verschlingende Energiewende endlich zu beenden, geht der Murks immer weiter.Ein Herbst der Reformen nach dem anderen bleibt aus. Schwarz-Rot erfindet lieber reihenweise neue Steuern und will nicht mal den Ausgleich der Kaufkraftverluste durch die Inflation vornehmen.Das entfesselt keine Wirtschaftskräfte, das treibt sie außer Landes. Merz und Klingbeil sollten diese Hängepartie auf Kosten unseres Landes schnellstens beenden. Ob Neuwahlen oder Minderheitsregierung, alles ist besser als ein Weiter so."Pressekontakt:Pressestelleder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel. 030 22757029Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/6388785