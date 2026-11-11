Bonanza-Goldmineralisierung im Nebengestein bei Galbraith "A": Bei nachfolgenden Splitterprobennahmen wurden 102 g/t Au (über 0,11 m in einem alterierten felsischen Gang) und 31,7 g/t Au (über 0,25 m in mafischem Vulkanit) ermittelt.

Hochgradige Abschnitte und sichtbares Gold in der Wagg-Zone: Bei der Splitterbeprobung vertikaler Flächenprofile wurden 13,6 g/t Au über 1,20 Meter (Grube B) und 23,4 g/t Au über 0,28 Meter mit sichtbarem Gold (Grube A) ermittelt.

Bohrzielermittlung läuft: Die hochauflösende magnetische Drohnenvermessung des gesamten Projektgebiets wurde im Oktober abgeschlossen; die Datenintegration zur Festlegung der Bohrziele für 2027 läuft parallel zu den Genehmigungsverfahren für die Exploration.





TORONTO, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. ("TotalMetals" oder das "Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) freut sich, die Analyseergebnisse eines Nachbeprobungsprogramms auf dem Menary-Goldprojekt (das "Projekt") im Nordwesten Ontarios bekannt zu geben. Menary liegt strategisch günstig 18 km nordöstlich der Goldmine Rainy River (Abbildung 1) und grenzt unmittelbar im Süden an den Claim-Block der Goldmine Rainy River, den Coeur Mining Inc. im Rahmen der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erworben hat. Das Projekt weist weiterhin außergewöhnlich hohe Goldgehalte in mehreren oberflächennahen Zonen auf.

(Hinweis: 1 ppm Au entspricht 1 g/t Au)

"Die bei der Splitterbeprobung ermittelten Goldgehalte von 102 g/t und 31,7 g/t sind ein weiterer Schritt, um das Potenzial und die Größenordnung des Menary-Projekts zu erschließen. Menary grenzt unmittelbar an das Landpaket Rainy River von Coeur Mining und weist weiterhin außergewöhnliche Bonanza-Goldgehalte auf. Nach Abschluss unserer hochauflösenden magnetischen Drohnenvermessung führen wir nun geophysikalische Daten und Oberflächendaten zusammen, um vorrangige Bohrziele für unser bevorstehendes Explorationsprogramm 2027 festzulegen", erklärte Michael Dehn, Executive Chairman von Total Metals.

Abbildung 1. Regionale Geologie des Rainy-River-Grünsteingürtels mit Lage des Menary-Goldprojekts.

Beschreibung der Arbeiten und Ergebnisse

Frühere Betreiber identifizierten bei Menary vier hochgradige Goldvorkommen: Galbraith "A", Wagg, New Shear und Road. Die bisherigen Explorationsarbeiten waren begrenzt und konzentrierten sich überwiegend auf die unmittelbare Umgebung dieser Vorkommen. Die umfangreichsten Arbeiten - darunter Schürfgräben, Schlitzprobenahmen und Bohrungen - wurden in den Zonen Galbraith "A" und Wagg durchgeführt (eine Zusammenfassung enthält die Pressemitteilung vom 22. Dezember 2025). Historische Stichproben früherer Betreiber ergaben Goldgehalte von bis zu 8.120 g/t in der Zone Galbraith "A" und 186,5 g/t in der Wagg-Zone. Abbildung 2 zeigt eine geologische Karte des Projektgebiets mit den Lagen dieser Zonen und der Verteilung sämtlicher bislang entnommener Proben.

Abbildung 2. Geologie des Menary-Projektgebiets und Goldvorkommen.

Im September 2026 besuchte ein Team von Geologen des Unternehmens das Menary-Projektgebiet, um künftige Bohrstandorte zu beurteilen, die Goldverteilung zu untersuchen und weitere Proben zu entnehmen. Insgesamt wurden 11 Proben sowohl aus den beiden Quarzgängen als auch separat aus dem jeweils angrenzenden Nebengestein entnommen. Soweit möglich, wurden Gesteinssplitterproben über die gesamte Probenstrecke entnommen, statt selektive Stichproben zu nehmen, um eine bessere Repräsentativität zu erzielen. Die Ergebnisse der Beprobung sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1. Beschreibung und Lage signifikanter Splitterproben aus dem Nachbeprobungsprogramm (Phase 2) im Menary-Projektgebiet.

Probennummer Intervall

(m)* Zone Östliche Ausrichtung Nördliche Ausrichtung Beschreibung Vorhandene Mineralisierung Au (g/t) E5551170 Stichprobe Galbraith "A" 435648 5426707 Quarzgang/verkieselter mafischer Vulkanit Moderater Gossan 0,108 E5551171 0,25 Galbraith "A" 435720 5426595 Mafischer Vulkanit Keine festgestellt 31,7 E5551172 0,11 Galbraith "A" 435720 5426595 Felsischer Gang Hämatitverfärbung 102 E5551173 0,20 Galbraith "A" 435720 5426595 Quarzgang/verkieselter mafischer Vulkanit Keine festgestellt 0,109 E5551174 0,50 Galbraith "A" 435720 5426595 Verkieselter mafischer Vulkanit/felsischer Gang Keine festgestellt 0,304 E5551175 1,40 (v) Wagg (Grube F) 435620 5425899 Quarzgang/verkieselter mafischer Vulkanit Spuren disseminierten Pyrits 0,687 E5551176 1,20 (v) Wagg (Grube B) 435653 5425833 Quarzgang Disseminierter Pyrit 13,6 E5551177 0,90 (v) Wagg (Grube B) 435656 5425833 Quarzgang/mafischer Vulkanit Keine festgestellt 0,056 E5551178 0,28 Wagg (Grube A) 435668 5425819 Quarzgang Punktförmiges sichtbares Gold, Spuren von Sulfiden 23,4 E5551179 0,28 Wagg (Grube A) 435665 5425820 Quarzgang Keine festgestellt 1,841 E5551180 0,20 Wagg (Grube A) 435665 5425820 Quarzgang Keine festgestellt 2,999

Koordinatenbezugssystem NAD83/Zone 15

*Mit "v" gekennzeichnete Intervalle beziehen sich auf vertikale Flächenprofile an einer senkrechten Wand. Alle übrigen Proben wurden horizontal entnommen.

Abbildung 3 zeigt die Lage signifikanter Splitterproben, die bei Galbraith "A" in einem Abschnitt eines 2011 von früheren Betreibern angelegten Schürfgrabens mit Schlitzprobenahmen entnommen wurden. Durch die Freilegung wurden markante Quarzgänge mit einer Breite von 0,3 bis 1 m über eine Länge von 150 Metern aufgeschlossen. Die Proben E5551171 bis E5551174 bilden eine Reihe von Splitterproben neben einer historischen Schlitzprobe mit 45,379 g/t Au über 1,0 m, die einen durchgehenden Quarzgang über eine Streichlänge von 45 Metern mit hohen Goldgehalten quert (Abbildung 4). Die Splitterproben ergaben hohe Goldgehalte von 102 g/t und 31,7 g/t in alteriertem felsischem Intrusivgestein bzw. mafischem Vulkanit. Ein bemerkenswertes Merkmal dieses hochgradigen Gangzugs ist die enge Bindung des Goldes an eine rötliche Hämatitalteration sowohl im Nebengestein als auch in den den Gang durchschneidenden Klüften - selbst dort, wo die Sulfidmineralisierung schwach ausgeprägt ist oder ganz fehlt.

Abbildung 3. Südöstlicher Abschnitt des Schürfgrabens bei Galbraith "A" mit der Lage der Ergebnisse der Splitterbeprobung (im hervorgehobenen Kasten) im Verhältnis zu den historischen Schlitzproben. Die Ergebnisse der historischen Schlitzproben sind in kleinerer hervorgehobener Schrift dargestellt.

Abbildung 4. Fotos des freigelegten Quarzgangs bei Galbraith "A" mit Kennzeichnung der historischen Schlitzproben. A) Blick nach Südosten vom in Abbildung 2 gekennzeichneten Schlitzprobenabschnitt mit 17,97 g/t Au. B) Blick nach Osten auf den Bereich, in dem die in dieser Pressemitteilung beschriebene Beprobung durchgeführt wurde.

Abbildung 5 zeigt die Lage der in der Wagg-Zone entnommenen Splitterproben im Verhältnis zu früheren Stichproben vorheriger Betreiber sowie zu Proben aus dem früheren Verlauf des Jahres 2026. Von 1992 bis 1994 entnahm ein früherer Betreiber aus flachen Gruben eine Großprobe von 1.000 Tonnen, aus der 346,1 Unzen Gold und 14,6 Unzen Silber gewonnen wurden. Die Studie kam zu dem Schluss, dass das Gold frei mahlbar war und sich für eine gravimetrische Aufbereitung eignete. In Probe E5551178 aus Gang A wurde sichtbares Gold festgestellt; der Goldgehalt betrug 23,4 g/t. Die andere signifikante Probe aus Bereich B, die einen Goldgehalt von 13,6 g/t ergab, enthielt disseminierten Pyrit.

Abbildung 5. Wagg-Zone mit der Lage der Ergebnisse der Splitterbeprobung (in hervorgehobenen Kästen) im Verhältnis zu historischen und früheren Stichproben aus dem Jahr 2026. Weitere historische Ergebnisse und frühere Ergebnisse aus 2026 sind in kleinerer hervorgehobener Schrift dargestellt.

Laufende Arbeiten und nächste Schritte

Um die Zielermittlung weiter voranzutreiben und das Goldpotenzial des Projektgebiets weiter zu untersuchen, sind als nächste Schritte vorgesehen:

Überarbeitung der geologischen Interpretation des Projektgebiets und des Zielermittlungsmodells unter Einbeziehung der kürzlich abgeschlossenen hochauflösenden magnetischen Drohnenvermessung. Die Vermessung wurde Ende Oktober abgeschlossen; die daraus abgeleiteten Datenprodukte werden voraussichtlich in den kommenden Wochen vorliegen.

Einreichung eines umfassenden Genehmigungsantrags für fortgeschrittene Explorationsarbeiten, um 2027 Explorationsbohrungen und umfangreichere Oberflächengrabungen durchführen zu können.





Hinweise zu Stichproben und historischen Informationen

Bei den in dieser Pressemitteilung erwähnten Stichproben handelt es sich um eine selektive Methode der Gesteinsprobenahme im Gelände, mit der die Mineralisierung an einem Vorkommen oder andere geologisch interessante Merkmale im Aufschluss untersucht werden. Diese Proben sind nicht notwendigerweise repräsentativ für die Mineralisierung des gesamten Projektgebiets. Die Analysegehalte dieser Proben sind als Hinweis auf das Vorhandensein einer Mineralisierung zu verstehen, nicht als Durchschnittsgehalt.

Im Hinblick auf historische Stichproben, Schlitzprobenahmen und Großprobenahmen stützt die Prüfung der historischen Aufzeichnungen und Informationen durch das Unternehmen die Gültigkeit der in dieser Pressemitteilung dargestellten historischen Informationen in angemessener Weise. Das Unternehmen kann die Richtigkeit der historischen Daten jedoch nicht unmittelbar überprüfen; dies gilt auch für die Verfahren zur Probenentnahme und -analyse. Daher empfiehlt das Unternehmen Anlegern, bei der Bewertung der historischen Ergebnisse entsprechende Vorsicht walten zu lassen.

QA/QC-Verfahren

Die Gesteinsproben wurden zusammen mit Probenetiketten in Kunststoffbeutel gegeben und versiegelt. Sämtliche Proben wurden durch Mitarbeiter des Unternehmens sicher an AGAT Laboratories Ltd. übergeben. Die gesamte Probenaufbereitung und Goldanalyse, einschließlich der anfänglichen 30-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss (202-051) sowie gegebenenfalls der anschließenden Analyse von Übergehalten, wurde in Thunder Bay durchgeführt. Der Vier-Säuren-Aufschluss und die Multielementanalyse auf 48 Elemente (ICP-OES-/ICP-MS-Abschluss, 201-071) erfolgten am Standort von AGAT in Calgary. Erforderlichenfalls wurden Proben mit mehr als 10 g/t Au erneut mittels gravimetrischer Methode (202-064) und Metall-Siebverfahren (202-121) analysiert. AGAT analysierte außerdem interne Laborstandards und Leerproben und berichtete diese zusammen mit den zertifizierten Analyseergebnissen.

Menary-Goldprojekt

Das 275,6 Hektar große Menary-Projektgebiet liegt 18 km nordöstlich der Goldmine Rainy River von Coeur Mining und wurde vom Unternehmen von Destroismaisons CLM Holdings Corporation optioniert. Das Unternehmen kann eine Beteiligung von 100 % an dem Projektgebiet erwerben (Einzelheiten enthält die Pressemitteilung vom 24. März 2026).

Qualifizierte Person

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und freigegeben.

Über Total Metals Corp.

Total Metals ist außerdem zu 100?% Eigentümer des High Lake- und West Hawk Lake-Projekts, das 958 Hektar auf zwei Goldkonzessionen entlang des Trans-Canada Highway beiderseits der Grenze zwischen Manitoba und Ontario umfasst. Die Zone Purdex auf dem Konzessionsgebiet High Lake weist ein erhebliches Explorationspotenzial auf und wird das Hauptziel der ersten Explorationsarbeiten sowie potenzieller zukünftiger Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzelnen Mineralkonzession im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen hält eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im Süden an die Rainy-River-Claims grenzt, die Coeur Mining, Inc. ("Coeur") nach der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erwirbt. Der jüngste Neuzugang des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Pick Lake mit 75 Claims und einer Mineralkonzession auf einer Gesamtfläche von mehr als 5.260 Hektar, das über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada Highway angebunden ist. Die Lagerstätte kritischer Mineralien Pick Lake weist eine durchschnittliche Streichlänge von etwa 250?m und eine zwischen 300 und 1.200?m untersuchte Tiefenausdehnung auf.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Goldvorkommen sowie seiner Vorkommen kritischer Mineralien im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen und Zielgebiete für kritische Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Red Lake Gold-Camp befinden und strategisch günstig zwischen dem Great Bear-Projekt von Kinross Gold und dem Springpole-Projekt von First Mining Gold liegen. Das Electrolode-Projekt verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und umfasst 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erprobte Ziele, die für die weitere Exploration bereitstehen.

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