Viele Windows-11-User:innen wissen nicht, dass ein Klick auf einen Link nicht immer das Öffnen eines einzigen Browsers nach sich zieht. Das Betriebssystem öffnet gelegentlich eine Kopie mit einer zweiten Browser-Instanz. Warum das so ist. In manchen Bereichen fühlt sich Windows 11 trotz seiner modernen Elemente recht langsam an. Das hat auch Microsoft erkannt und arbeitet seither daran, seinem Betriebssystem einen Geschwindigkeits-Boost zu verpassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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