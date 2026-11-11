Der erfahrene Experte für optische Kommunikation verstärkt das Führungsteam mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Technologie, Produktentwicklung und Unternehmensführung

VALENCIA, Spanien, und SANTA CLARA, Kalifornien, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, ein Pionier im Bereich siliziumphotonikbasierter optischer Schaltlösungen (Optical Circuit Switching, OCS) für KI-Infrastrukturen, gab heute die Ernennung von Jim Theodoras zum Vice President Product bekannt. Theodoras verfügt über langjährige Erfahrung in der optischen Kommunikation. Theodoras wird direkt an den Vorstandsvorsitzenden Daniel Pérez-López berichten und die globale Produktorganisation von iPronics leiten. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören die Produktdefinition, die Planung der Produkt-Roadmap, die Produktstrategie, das Produktmarketing sowie die anwendungsbezogene technische Unterstützung vor Ort.

In seiner neuen Funktion wird Theodoras eng mit Vivek Sarathy zusammenarbeiten. Dieser übernimmt die Position des Vice President Systems & AI Network Architecture und wird sich künftig auf die Netzwerkarchitekturen strategischer Kunden sowie die umfassende technische Integration für KI-Workloads der nächsten Generation konzentrieren.

Theodoras wird von der neuen Niederlassung von iPronics in Santa Clara aus tätig sein. Von dort aus wird er die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika stärken, die Betreuung der Kunden verantworten und das Außendienstteam im Silicon Valley leiten.

"Der Einstieg bei iPronics zu einem so entscheidenden Zeitpunkt für die Entwicklung spezialisierter KI-Infrastrukturen ist eine außergewöhnliche Chance", so Jim Theodoras, Vice President Product bei iPronics. "Die siliziumphotonikbasierte optische Schaltungstechnik (Optical Circuit Switching, OCS) ist unverzichtbar, um die Engpässe bei Bandbreite, Energieverbrauch und Latenz in modernen KI-Clustern zu überwinden. Die technologische Führungsposition von iPronics und die enge Zusammenarbeit mit strategischen Tier-1-Kunden schaffen hervorragende Voraussetzungen, um die Zukunft leistungsstarker optischer Verbindungen mitzugestalten. Ich freue mich darauf, unsere Produktstrategie weiterzuentwickeln und so dazu beizutragen, dass unsere Kunden ihre KI-Plattformen effizienter skalieren können."

"Wir freuen uns sehr, Jim in unserem Führungsteam willkommen zu heißen", so Daniel Pérez-López, Mitbegründer und CEO von iPronics. "Jim vereint herausragende technische Expertise in den Bereichen Photonik und optische Schaltplattformen mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung bahnbrechender optischer Produkte bis zur Marktreife und ihrer anschließenden Skalierung für die Serienfertigung. Seine Erfahrung und Führungsstärke im Produktmanagement werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir den Einsatz unserer programmierbaren OCS-Plattformen in weltweit verteilten, speziell für KI-Anwendungen ausgelegten Rechenzentren weiter vorantreiben."

"Mit Jims Ernennung bauen wir unsere Präsenz im Silicon Valley deutlich aus und unterstreichen zugleich unser Engagement für Hyperscale-Betreiber und Unternehmenskunden in Nordamerika", so Peter Zhou, Mitglied des Verwaltungsrats. "Seine umfassende Erfahrung, sein hervorragender Ruf in der Branche und sein weitreichendes Netzwerk innerhalb des Technologieökosystems machen ihn zur idealen Besetzung, um unsere Produktstrategie und die Beziehungen zu unseren Kunden vom Herzen der Technologiebranche aus weiterzuentwickeln."

Zur Unterstützung des weltweiten Markteintritts baut iPronics sein hochmodernes Entwicklungszentrum im spanischen Valencia aus, erweitert seine Lieferketten- und Fertigungskapazitäten in Taiwan und verstärkt seine Führungs-, Vertriebs- und Kundendienstteams am Standort Santa Clara in Kalifornien.

Über Jim Theodoras

Jim Theodoras ist eine renommierte Führungskraft im Bereich der optischen Kommunikation und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Elektronik, klassische und integrierte Optik, Siliziumphotonik sowie Hochgeschwindigkeitsarchitekturen für Rechenzentren. Im Laufe seiner Karriere hat er sich einen hervorragenden Ruf bei der Überführung komplexer Technologien von der Forschung und Entwicklung bis zur Marktreife erworben. Darüber hinaus verfügt er über ein gewachsenes Netzwerk vertrauensvoller Beziehungen zu Führungskräften strategischer Kundenunternehmen und führenden Technologieexperten. Theodoras ist Inhaber von 30 Patenten im Bereich der Telekommunikation. Zudem war er Präsident der Ethernet Alliance und verantwortete als Redakteur den Themenbereich Optische Kommunikation beim "IEEE Communications Magazine". Zu seinen bisherigen Führungspositionen zählen Vice President of Product Development bei Scintil Photonics, Vice President of R&D (USA) bei HGGenuine, Vice President of Global Business Development bei ADVA Optical Networking sowie Senior Hardware Manager und Technical Lead bei Cisco Systems. Zuvor war er in verschiedenen Ingenieurspositionen bei Monterey Networks, Alcatel, IMRA America und Texas Instruments tätig. Er verfügt über einen Bachelorabschluss (Bachelor of Science) in Elektrotechnik von der University of Dayton sowie einen Masterabschluss (Master of Science) in Elektrotechnik von der University of Texas.

ÜBER IPRONICS

iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Verbindungslösungen für KI-Rechenzentren. Das Unternehmen bietet eine rackfähige Plattform für optische Schaltungstechnik (Optical Circuit Switching, OCS), die auf Siliziumphotonik basiert. Das Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen. Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige grundlegende Änderungen zu skalieren. iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt, darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture Tech, Amadeus Capital Partners und weitere. Weitere Informationen finden Sie unter www.ipronics.com.

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ipronics@voxuspr.com

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