Die Erholung im Technologiesektor setzt sich am Mittwoch fort. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic heben die Stimmung in der Branche, die in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt hatte. Der Nasdaq 100 steigt im frühen Handel um 1,7% auf 28.225 Punkte. Beginnt hier eine tragfähige Gegenbewegung oder nur eine technische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de