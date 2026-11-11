Die Erholung im Technologiesektor setzt sich am Mittwoch fort. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic heben die Stimmung in der Branche, die in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt hatte. Der Nasdaq 100 steigt im frühen Handel um 1,7% auf 28.225 Punkte. Beginnt hier eine tragfähige Gegenbewegung oder nur eine technische ...

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