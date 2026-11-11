Die Aktie von Singulus hat sich am Mittwoch mehr als verdoppelt. In der Spitze kletterte der Kurs auf 27,20 Euro, den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren, zuletzt notierte das Papier bei 25,10 Euro. Auslöser ist ein Großauftrag von SpaceX über eine komplette Produktionslinie für Solarzellen im Wert von mehr als 60 Millionen Euro. Damit stellt sich die Frage, ob dieser eine Auftrag eine Bewertung trägt, die sich binnen Stunden verdoppelt hat. ...

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