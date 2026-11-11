Bei Nebius wird es spannend! Morgen stehen die neuen Quartalszahlen an, und die Erwartungen sind nach dem enormen Wachstum der vergangenen Monate entsprechend hoch. Nach dem jüngsten Kursrückgang legt die Aktie heute vorbörslich wieder kräftig zu. Folgt nach den Zahlen die nächste Rallye? Nebius-Aktie legt vor Quartalszahlen kräftig zu Bei Nebius geht es momentan ordentlich hin und her. Nachdem die Aktie am Dienstag noch um -5,3 % auf 134 US$ gefallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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