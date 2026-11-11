Coinbase Global und Toast bieten Anlegern unterschiedliche Möglichkeiten, vom digitalen Wandel zu profitieren. Während Coinbase als führende US-Handelsplattform für Kryptowährungen stark von der Entwicklung des Kryptomarktes abhängig ist, setzt Toast auf die Digitalisierung der Gastronomie. Ein Vergleich der Geschäftszahlen, Wachstumsperspektiven und Bewertungen zeigt, warum Toast derzeit die attraktivere Anlageoption für 2027 sein könnte. Coinbase ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.