Sonoma Pharmaceuticals macht den nächsten gewaltigen Schritt auf dem Weg zum profitablen Wachstumsunternehmen. Nach dem erstmaligen Erreichen eines positiven EBITDA im Vorquartal meldet der Healthcare-Spezialist nun erstmals in seiner Unternehmensgeschichte einen positiven Vorsteuergewinn. Gleichzeitig explodiert das US-Geschäft und eine zunehmend spannende kommerzielle Pipeline eröffnet zusätzliche Wachstumsperspektiven. Die Turnaround-Story gewinnt ...

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