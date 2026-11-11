Ring steigt ins Roboter-Business ein. Eine Drohne und ein Rover sollen Häuser und Büros rund um die Uhr per Video überwachen. Zumindest bei Fluggeräten ist es nicht der erste Versuch der Amazon-Tochter. Bisher war Ring vor allem für seine Video-Türklingeln bekannt. Jetzt macht das zu Amazon gehörende Unternehmen den nächsten Schritt und gründet eine eigene Robotik-Sparte. Erklärtes Ziel von Ring Robotics sei es, die Sicherheit in Büros und Eigenheimen ...

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