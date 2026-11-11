NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Trotz einiger Flops in der Entwicklungs-Pipeline der Schweizer handelten deren Aktien mit einem 20-prozentigen Aufschlag zu denen der Wettbewerber, schrieb Michael Leuchten in einer Studie am Mittwoch. Das weitere Aufwärtspotenzial sollte jedoch begrenzt sein, denn die längerfristigen Perspektiven des Pharmakonzerns hätten sich eingetrübt./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 10:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: CH0012005267





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