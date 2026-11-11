Straubing (ots) -Der Staat kauft mit gepumptem Geld Wachstum. Das kann helfen, wenn Straßen, Schienen und Brücken dadurch leistungsfähiger werden. Einen selbsttragenden Aufschwung, von dem die Bundesregierung stets spricht, ersetzt es nicht. Die Industrie braucht mehr als Staatsaufträge. Unternehmen benötigen Bedingungen, unter denen sie investieren und wettbewerbsfähig produzieren können. Sonst folgt auf den staatlichen Anschub die nächste Schwächephase. Die Schulden bleiben. Und wachsen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6388811

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