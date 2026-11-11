Zum deutschen Maschinenbauer gab es ein "Börsengeflüster" im Frankfurter Börsenbrief 41/26 vom 8. Oktober. Eine vor gut fünf Wochen thematisierte Kooperation inklusive Auftrag für SINGULUS wurde inzwischen "hochkarätige" Realität.
Dies führte beim SINGULUS-Aktienkurs nun zu einer Verdopplung. Die der FB zu einem Teilverkauf nutzt. Weitere Details zum Hintergrund in der am Donnerstag erscheinenden FB 46/26. Die Ausgabe ist anschließend (ab 15 Uhr) auch im Einzelabruf beim Börsenkiosk erhältlich.
Helmut Gellermann
Dies führte beim SINGULUS-Aktienkurs nun zu einer Verdopplung. Die der FB zu einem Teilverkauf nutzt. Weitere Details zum Hintergrund in der am Donnerstag erscheinenden FB 46/26. Die Ausgabe ist anschließend (ab 15 Uhr) auch im Einzelabruf beim Börsenkiosk erhältlich.
Helmut Gellermann
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