Zum deutschen Maschinenbauer gab es ein "Börsengeflüster" im Frankfurter Börsenbrief 41/26 vom 8. Oktober. Eine vor gut fünf Wochen thematisierte Kooperation inklusive Auftrag für SINGULUS wurde inzwischen "hochkarätige" Realität. Dies führte beim SINGULUS-Aktienkurs nun zu einer Verdopplung. Die der FB zu einem Teilverkauf nutzt. Weitere Details zum Hintergrund in der am Donnerstag erscheinenden FB 46/26 . Die Ausgabe ist anschließend (ab 15 Uhr) auch im Einzelabruf beim Börsenkiosk erhältlich. Helmut Gellermann

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.