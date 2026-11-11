

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.11.2026 / 17:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Peter Nachname(n): Oswald

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Mayr-Melnhof Karton AG

b) LEI

5299001AMHDLKUM80611

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000938204

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 73,7183 EUR 2.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 73,7183 EUR 2.000 Stück

e) Datum des Geschäfts

11.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO





11.11.2026 CET/CEST

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