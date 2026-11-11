EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Symrise AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2433200 11.11.2026 CET/CEST