EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Symrise AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Symrise AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.11.2026 / 17:54 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 11.11.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 134908907

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0





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