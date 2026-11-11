FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 31 auf 22,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zinsanstieg bremse den Immobilienkonzern in diesem Jahr und auch die mittelfristigen Ziele für 2028, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Mittwoch. Der Experte senkte daher die Schätzungen. Die Vergesellschaftungsdebatte in Berlin mit dem Fokus auf rund 130.000 Vonovia-Wohnungen bleibe ein spürbarer Belastungsfaktor./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1





© 2026 dpa-AFX-Analyser