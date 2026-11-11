Der Crash der Rheinmetall-Aktie nimmt immer dramatischere Formen an. Mit einem Kursverlust von über -7% ist der Rüstungskonzern heute einmal mehr das Schlusslicht im DAX und durchbricht die Kursmarke von 800 €. Müssen sich Anleger nun auf noch niedrigere Kurse gefasst machen? Drei Belastungsfaktoren Bevor ich eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage geben möchte, will ich kurz auf die Ursachen für den jüngsten Ausverkauf der Rheinmetall-Aktie ...

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