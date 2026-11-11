In einer halben Minute Schlaf kann eine Menge passieren, was Messungen bisher entgeht. Ein Forschungsteam der FH Aachen hat mit AnySleep jetzt ein Open-Source-Modell entwickelt, das Gehirnströme sekundengenau analysiert. Forschende der FH Aachen haben das KI-Modell AnySleep zur Schlafanalyse von Menschen entwickelt. Das Modell soll Schlafphasen besonders fein analysieren können, indem es schon kurze Veränderungen in der Gehirnaktivität erkennt. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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