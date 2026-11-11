FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe mit diesen die Wende in puncto Profitabilität bestätigt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer Studie am Mittwoch. Die Auslieferungen von Offshore-Turbinen hätten sich nahezu verdoppelt./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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