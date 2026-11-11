Solana Prognose am 11. November, fällt SOL nach dem Rutsch auf 82 Dollar unter die Marke von 80 Dollar?

Anzeige / Werbung

Die Solana Prognose hat sich in nur einer Woche deutlich eingetrübt, denn Solana (SOL) hat neun Prozent verloren und notiert am Mittwoch bei rund 82 Dollar. Damit liegt der Kurs etwa 34 Prozent unter dem Septemberhoch von 124 Dollar. Gleichzeitig wird das Netzwerk so stark genutzt wie selten, mit mehr als 93 Millionen Transaktionen an einem einzigen Tag. Hält die Marke von 80 Dollar, oder kippt die Solana Prognose in Richtung 74 Dollar?

Solana Prognose unter Druck, Zinsangst drückt SOL in Richtung 80 Dollar

Laut CoinCentral handelte SOL am Mittwoch bei rund 82,50 Dollar und fiel im Tagesverlauf bis auf 82,19 Dollar. Den Druck lieferte die US-Inflation, die im Oktober stärker stieg als erwartet. Wie CoinJournal berichtet, kletterte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember nach Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller von 84 auf 99 Prozent.

Für die Solana Prognose rückt damit die Marke von 80 Dollar ins Zentrum, nur rund drei Prozent unter dem aktuellen Kurs. Ein Tagesschluss darunter würde ein Ziel bei 74 Dollar öffnen, nach oben liegt die stärkere Hürde zwischen 95 und 100 Dollar. Unruhe brachte zudem eine Wallet aus dem Umfeld der Token-Ersteller, die rund 299.838 SOL an Binance und OKX schickte.

Das Netzwerk selbst bleibt gefragt und zählte am Mittwoch laut DefiLlama 2,71 Millionen aktive Adressen, doch beim Kurs kommt davon nichts an. Damit sich eine Solana Prognose von 95 Dollar erfüllt, bräuchte SOL bei rund 49 Milliarden Dollar Börsenwert etwa 7,4 Milliarden Dollar an frischen Käufen. Selbst dann blieben gut 15 Prozent, für tausend Dollar genauso wie für eine Million. Die größten Gewinne bei Solana gingen stets an Käufer, die vor der Masse einstiegen, und genau diesen frühen Einstieg suchen viele Anleger jetzt wieder.

Trotz schwacher Solana Prognose steigen Anleger früh bei Pepeto ein

Diesen frühen Einstieg finden viele Anleger gerade bei Pepeto, und zwar ausgerechnet an einem Tag, an dem die Solana Prognose erneut nach unten zeigte. Sie setzen auf ein Werkzeug, das einem Käufer zeigt, was er besitzt, bevor er bezahlt. Pepeto baut es für fallende Märkte wie diesen, in denen ein Käufer alles verlieren kann, wenn sich ein Token nicht mehr verkaufen lässt.

Pepeto ist ein Meme-Token im Presale, zu dessen Team der Mitgründer von Pepe gehört. Der Scanner des Projekts führt 42 Prüfungen auf Basis fortschrittlicher KI am Vertrag eines Tokens durch, liest dessen Live-Daten und simuliert danach einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Blockchain. Jeder Token erhält eine Bewertung von 0 bis 100, und Verträge mit kritischen Befunden werden standardmäßig blockiert. Im Beispielbericht des Projekts fiel ein Token mit der Bewertung 6 im Verkaufstest durch, sodass eine Order über 1.380 Dollar die Wallet nie verließ.

Daneben entstehen eine Börse ohne Gebühren und eine kostenlose Bridge über fünf Blockchains, die Mitglieder der Community und große Investoren bereits privat testen, bevor die breite Masse Zugang erhält. Für die Sicherheit des Presales spricht, dass SolidProof den gesamten Code des Pepeto-Tokens geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf überhaupt begann. Der Presale hat inzwischen mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und ein Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar. Jede Stufe endet, sobald ihr Timer abläuft oder ihr Ziel erreicht ist, und jede neue Stufe kostet mehr als die vorherige, wer zögert, zahlt also mit jeder Runde mehr für denselben Einstieg.

Die bisher eingesammelte Summe entspricht weniger als 0,2 Prozent der rund 7,4 Milliarden Dollar, die SOL für den Weg auf 95 Dollar benötigt. Neues Kapital könnte Pepeto deshalb deutlich weiter bewegen als einen Coin mit fast 50 Milliarden Dollar Börsenwert. Doge, Shiba und Pepe haben frühe Käufer mit wenigen hundert Dollar zu wohlhabenden Haltern gemacht, und an diesem Coin baut der Mitgründer von Pepe selbst.

Fazit

Die Solana Prognose hängt an 80 Dollar, doch SOL hat gezeigt, was frühes Timing bringt. Nach dem FTX-Crash 2022 stieg SOL von 14,24 auf 293,31 Dollar und machte aus 1.000 Dollar rund 20.600 Dollar. Heute bietet SOL bis 95 Dollar gut 15 Prozent, Pepeto dagegen einen Preis vor jeder Börse, mit dem Mitgründer von Pepe dahinter. Meme-Community und Trading-Werkzeuge treffen selten in einem Presale zusammen. Wer Pepeto jetzt hält, besitzt den Token vor dem erwarteten Binance-Listing, und genau dort könnte das größte Potenzial liegen. Noch ist die heutige Stufe offen, doch mit dem nächsten Timer könnte dieser Einstieg teurer sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Solana Prognose?

Die aktuelle Solana Prognose entscheidet sich bei 80 Dollar, SOL notiert am 11. November bei rund 82,50 Dollar. Darunter droht ein Rutsch auf 74 Dollar.

Wo kann man Pepeto kaufen?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Meme-Token im Presale mit KI-Scanner, gebührenfreier Börse und Cross-Chain-Bridge. Der Kauf ist über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com möglich.