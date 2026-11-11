Nach fulminanten Geschäftszahlen und einem beachtlichen Erlöswachstum im Rechenzentrumssegment sorgt eine deutliche Anhebung des Kursziels für Aufsehen an der Wall Street. Die Investmentbank Oppenheimer attestiert dem US-Halbleiterkonzern erhebliches Potenzial im Rennen um die globale KI-Infrastruktur. Doch kann der Herausforderer die enorm hohen Erwartungen der Anleger dauerhaft erfüllen?Verschiebung zum Rechenzentrumsgeschäft Die jüngste ...

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