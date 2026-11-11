EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
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9M 2026: zweistelliges Umsatzwachstum und starke operative Cashflow-Generierung im dritten Quartal;
Profitabilität in den ersten neun Monaten durch Kosten- und Margendruck in CEE sowie Einmaleffekte belastet
€ 20,2 Mio. Operativer Cashflow im dritten Quartal (+59% gegenüber Q3 2025) führt zu einer Reduktion der Nettoverschuldung des Konzerns um € 10,3 Mio. gegenüber Ende Juni 2026
Digital Technologies sowie Identity & Payment Solutions als wesentliche Wachstumstreiber
11. November 2026 - AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), ein internationaler Konzern für angewandte Technologien mit Hauptsitz in Wien, gibt seine Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2026 bekannt.
Manolis Kontos, Vorstandsvorsitzender und Group CEO, kommentiert :
"Die ersten neun Monate 2026 bestätigen den Wachstumskurs, den wir zu Jahresbeginn eingeschlagen haben. Die Umsatzerlöse stiegen um 11% und lagen damit im Rahmen des im ersten Halbjahr angehobenen Wachstumsziels im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, wobei alle drei geografischen Segmente zum Wachstum beitrugen. Die größten Wachstumsbeiträge kamen aus jenen Bereichen, in die wir gezielt verstärkt investiert haben: Digital Technologies, ganzheitliche Citizen-Identity Solutions in MEA sowie Payment-Solutions für Fintech- und Neobank-Kunden in Großbritannien und den USA. Im dritten Quartal stiegen die Umsatzerlöse gegenüber Q3 2025, dem stärksten Quartal des Jahres 2025, um 6% und gegenüber dem Vorquartal um 8%.
Besonders hervorzuheben ist, dass wir im dritten Quartal die angekündigte Verbesserung des Working Capitals erreicht haben. Der wachsende Beitrag großvolumiger Technologieprojekte verändert die Dynamik unserer Cashflows. Während der Projektumsetzung binden diese Projekte Working Capital, das mit dem Erreichen entsprechender Meilensteine wieder freigesetzt wird. Im dritten Quartal wurde dieser Zyklus deutlich sichtbar. Mit dem Übergang der Digitalisierungsprojekte für den öffentlichen Sektor in Griechenland in die Fakturierungs- und Zahlungsphase erzielten wir im Quartal einen operativen Cashflow von
Der geplante Zusammenschluss mit DNP erweitert diese Strategie um eine neue Dimension. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion würde AUSTRIACARD Teil einer globalen Gruppe werden, die über die Reichweite und Ressourcen verfügt, um unsere Strategie in Europa, den USA, dem Nahen Osten und Asien schneller und umfassender voranzutreiben. Dieser Schritt liegt noch vor uns. Bis dahin konzentrieren wir uns weiterhin auf das, was uns bis hierher gebracht hat: unsere Kunden bestmöglich zu betreuen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen und unsere Zusagen verlässlich umzusetzen."
KONZERN GESCHÄFTSVERLAUF HIGHLIGHTS
Konzernumsatzerlöse
Die Konzernumsatzerlöse stiegen gegenüber 9M 2025 um 11% auf € 291,7 Mio. Wesentliche Wachstumstreiber waren:
Aus regionaler Segmentperspektive stiegen die Umsatzerlöse in allen drei Segmenten gegenüber 9M 2025, wobei sowohl WEST (+15% gegenüber 9M 2025) als auch MEA (+14% gegenüber 9M 2025) ein zweistelliges Wachstum verzeichneten. Hervorzuheben ist, dass die Konzernumsatzerlöse im Q3 2026 gegenüber Q3 2025, dem umsatzstärksten Quartal des Jahres 2025, um 6% und gegenüber dem Vorquartal um 8% stiegen. Das Umsatzwachstum im Q3 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal wurde durch die Digitalisierungsprojekte für den öffentlichen Sektor in Griechenland, das Sicherheitsdruckprojekt für nationale Prüfungen in einem ostafrikanischen Land sowie Identity Solutions in MEA getragen.
Eine ausführliche geografische Segmentanalyse des Konzerns finden Sie in den Anhängen auf den Seiten 18-20 und 27-28.
Central Eastern Europe & DACH (CEE)
Die Umsatzerlöse im Segment stiegen gegenüber 9M 2025 um 6% auf € 158,5 Mio. Digital Technologies (+70% gegenüber 9M 2025 auf € 37 Mio.) war dabei der größte einzelne Wachstumstreiber im Segment CEE, getragen von den Digitalisierungsprojekten für den öffentlichen Sektor in Griechenland (Umsatzanstieg von rund € 15 Mio. gegenüber 9M 2025). Demgegenüber führte der Basiseffekt aus Kartenerneuerungen im rumänischen Bankenmarkt sowie bei Gesundheitskarten (e-card) in Österreich zu einem Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich Identity & Payment Solutions um 2% gegenüber 9M 2025. Darüber hinaus wurden die Umsatzerlöse im Bereich Document Lifecycle Management (-8% gegenüber 9M 2025) durch den anhaltenden strukturellen Rückgang im rumänischen Markt im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Kundenkommunikation beeinträchtigt.
Identity & Payment Solutions machten 40% der gesamten Umsatzerlöse des Segments CEE aus (€ 63 Mio.), dicht gefolgt von Document Lifecycle Management mit € 58 Mio. bzw. 37% der Segmentumsatzerlöse. Aufgrund des zuvor genannten starken Wachstums erhöhte sich der Anteil von Digital Technologies auf 24% der gesamten Umsatzerlöse des Segments CEE (gegenüber 15% in 9M 2025).
Western Europe, Nordics, Americas (WEST)
Die Umsatzerlöse im Segment entwickelten sich erneut sehr positiv und stiegen gegenüber 9M 2025 um 15% auf
Türkiye, Middle East and Africa (MEA)
Die Umsatzerlöse im Segment stiegen gegenüber 9M 2025 um 14% auf € 53,4 Mio. Das Wachstum wurde vorwiegend durch (i) Identity Solutions (Umsatzanstieg von rund € 5 Mio. gegenüber 9M 2025), was die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der Gruppe bei der Bereitstellung von digitalen Identitäts- und Bürgerauthentifizierungslösungen in verschiedenen Ländern widerspiegelt, und (ii) Document Lifecycle Management (Umsatzanstieg von rund € 3 Mio. gegenüber 9M 2025) getragen. Letzteres profitierte insbesondere von einem erneuten Auftrag für den Sicherheitsdruck von Unterlagen für nationale Prüfungen für eine öffentliche Verwaltung in einem ostafrikanischen Markt. Auch Digital Technologies trug zum Umsatzwachstum bei (Umsatzanstieg von knapp € 1 Mio. gegenüber 9M 2025), insbesondere aufgrund des ersten Großauftrags zur Implementierung der GaiaB Appliance in den VAE. Das Umsatzwachstum in den vorgenannten Lösungsbereichen konnte die gegenläufigen Effekte aus der anhaltenden Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes (Umsatzrückgang von rund € 3 Mio. gegenüber 9M 2025) mehr als ausgleichen. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit der weiterhin erhöhten makroökonomischen Volatilität und Unsicherheit sowie zyklischen Effekten und einer fortgesetzten Normalisierung der Kundenlagerbestände, nachdem in den vergangenen Jahren ein stark überdurchschnittliches Nachfragewachstum verzeichnet worden war
1. Bitte beachten Sie (gemäß dem entsprechenden Hinweis in der Pressemitteilung zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2026) die Umgliederung von Umsatzerlösen aus Versanddienstleistungen für personalisierte Karten (Fulfilment) vom Bereich "Document Lifecycle Management" in den Bereich "Identity & Payment Solutions". Diese Umgliederung stellt nun sicher, dass die Umsatzerlöse den Zahlungslösungen des Konzerns sachgerecht zugeordnet werden.
Identity & Payment
Die Umsatzerlöse verzeichneten einen soliden Anstieg von 9% gegenüber 9M 2025 auf € 174,3 Mio., unterstützt durch ein solides Wachstum in beiden Geschäftsbereichen. Das gesamte Absatzvolumen an Karten des Konzerns erhöhte sich gegenüber 9M 2025 um 12% auf 93,6 Mio. Karten, wobei das Absatzvolumen im Q3 gegenüber Q3 2025 um 7% stieg.
Payment Solutions verzeichnete gegenüber 9M 2025 einen Umsatzanstieg von 8%, gestützt durch:
Die Umsatzerlöse im Bereich Identity Solutions stiegen gegenüber 9M 2025 um 28% (Umsatzanstieg von € 3 Mio. gegenüber 9M 2025), getragen von der erfolgreichen Geschäftsentwicklung des Konzerns bei der Bereitstellung von Bürgeridentitätslösungen in verschiedenen Märkten der MEA-Region (Umsatzanstieg von rund € 5 Mio. gegenüber 9M 2025).
Document Lifecycle Management
Die Umsatzerlöse gingen gegenüber 9M 2025 leicht um 2% auf € 79,1 Mio. zurück, da das starke Wachstum bei Sicherheitsdruckaufträgen für öffentliche Verwaltungen in Afrika den anhaltenden strukturellen Volumenrückgang im Post- und Druckgeschäft in Rumänien nicht ausgleichen konnte. Dieser Rückgang ist auf den übergeordneten Trend zur Digitalisierung der Kundenkommunikation zurückzuführen, insbesondere auf die zunehmende Verlagerung der Transaktionskommunikation auf elektronische Zustellkanäle. Im Q3 2026 stiegen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 9%, getragen von dem Sicherheitsdruckprojekt für nationale Prüfungen in einem ostafrikanischen Land.
Digital Technologies
Die Umsatzerlöse verzeichneten gegenüber 9M 2025 einen deutlichen Anstieg von 70% auf € 38,3 Mio., insbesondere aufgrund der Digitalisierungsprojekte für den öffentlichen Sektor in Griechenland (Umsatzanstieg von rund € 15 Mio. gegenüber 9M 2025). Die Umsatzerlöse aus diesen Projekten beliefen sich in 9M 2026 auf insgesamt rund € 26 Mio. Bis zum 30. September 2026 wurden dem Konzern direkt und indirekt Digitalisierungsprojekte für den öffentlichen Sektor in Griechenland mit einem Gesamtvolumen von rund € 73 Mio. zugesprochen. Davon wurden seit 2023 bis Ende September 2026 kumuliert rund € 61 Mio. vereinnahmt bzw. als Umsatz erfasst. Der verbleibende Betrag von rund € 12 Mio. soll ab Q4 2026 als Umsatz erfasst werden. Hervorzuheben ist zudem, dass der erste Großauftrag zur Implementierung der GaiaB Appliance, der proprietären generativen KI-Lösung des Konzerns zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und Betriebsabläufen, in 9M 2026 Umsatzerlöse von € 0,8 Mio. generierte.
Der Bruttogewinn I stieg gegenüber 9M 2025 um 5%, unterstützt durch das Umsatzwachstum (+11% gegenüber 9M 2025). Die Bruttomarge I verringerte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 47,3%, da der Kosten- und Margendruck im Bereich Document Lifecycle Management auf dem rumänischen Markt sowie höhere Fremdleistungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte für den öffentlichen Sektor in Griechenland die Margenverbesserungen in WEST, infolge des Wachstums bei Payment Solutions, und in MEA, insbesondere aufgrund des Sicherheitsdruckprojekts in Afrika und des Wachstums bei Identity Solutions, mehr als ausglichen.
Der Bruttogewinn II stieg gegenüber 9M 2025 um 1%, belastet durch den zuvor genannten Kosten- und Margendruck in CEE sowie durch höhere Produktionskosten in den Segmenten WEST und MEA infolge des Geschäftswachstums. Die Bruttomarge II verringerte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 21,3%.
Die Konzern-OPEX (ohne Abschreibungen und Wertminderungen) erhöhten sich gegenüber 9M 2025 um 12% auf € 111,7 Mio. Der Anstieg ist in erster Linie zurückzuführen auf:
(i) höhere Produktionskosten (+9% vs. 9M 2025) im Zusammenhang mit der gestiegenen Geschäftstätigkeit in den Segmenten WEST und MEA sowie der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor in Griechenland.
(ii) höhere Vertriebs-, Verwaltungs- und F&E-Aufwendungen (+12% gegenüber 9M 2025), was insbesondere auf den weiteren Ausbau der Konzernmanagement-, Vertriebs- und F&E-Teams, sowie einen Anstieg der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erfüllung des auslaufenden Managementbeteiligungsprogramms, Bewertungseffekten aus den LTI-Programmen sowie dem laufenden freiwilligen Übernahmeangebot der DNP um rund € 1 Mio. zurückzuführen ist.
1. Auf vergleichbarer Basis, ohne sämtliche Kosten aus den bilanziellen Auswirkungen des ausgelaufenen Management-beteiligungsprogramms 2022-2025, des aktuellen LTI-Plans sowie des DNP-Übernahmeangebots.
Das Konzern-EBITDA ging gegenüber 9M 2025 um 10% auf € 30,2 Mio. zurück, da höhere Vertriebs-, Verwaltungs- und F&E-Aufwendungen (+12% gegenüber 9M 2025) den leichten Anstieg des Bruttoergebnisses (+1% gegenüber 9M 2025) sowie den Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge (saldiert mit den entsprechenden Aufwendungen) überkompensierten. Letztere erhöhten sich gegenüber 9M 2025 um rund € 1 Mio., was auf höhere F&E-Investitionen in Digital Technologies zurückzuführen ist, deren entsprechende Personalkosten aktiviert werden. Die EBITDA-Marge verringerte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 10,4%. Nach Herausrechnung sämtlicher außerordentlicher Aufwendungen in Höhe von insgesamt € 3,4 Mio. im Zusammenhang mit den bilanziellen Effekten des auslaufenden Managementbeteiligungsprogramms 2022-2025 und des aktuellen LTI-Plans sowie der mit dem DNP-Übernahmeangebot verbundenen Aufwendungen belief sich das EBITDA auf € 33,6 Mio. (11,5% Marge) gegenüber € 36,0 Mio. auf vergleichbarer Basis in 9M 2025. Dies entspricht einem moderateren Rückgang von 7% gegenüber 9M 2025.
Das Konzern-EBIT ging gegenüber 9M 2025 um 19% auf € 15,7 Mio. zurück, was auf den oben genannten Rückgang des EBITDA sowie leicht höhere Abschreibungen (+2% gegenüber 9M 2025) zurückzuführen ist. Die EBIT-Marge verringerte sich um rund 2 Prozentpunkte auf 5,4%.
Das Konzernergebnis ging gegenüber 9M 2025 um 11% auf € 8,8 Mio. zurück, was auf die geringere operative Profitabilität (EBIT -19% gegenüber 9M 2025) zurückzuführen ist und teilweise durch einen Einmalertrag von
KONZERN VERMÖGENS- UND FINANZLAGE
Die Bilanzsumme belief sich zum 30. September 2026 auf € 350,3 Mio. und lag damit um 7% über dem Stand zum
Die Gesamtverbindlichkeiten beliefen sich zum 30. September 2026 auf € 218,5 Mio.
Das Working Capital belief sich auf € 77,5 Mio. und erhöhte sich damit gegenüber dem 31. Dezember 2025 um
Höhere Lieferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten (einschließlich einer Umgliederung von € 6,4 Mio. vom Eigenkapital in die sonstigen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung des ausgelaufenen Managementbeteiligungsprogramms) sowie höhere Vertragsverbindlichkeiten kompensierten jedoch teilweise den oben genannten Anstieg der Lieferforderungen und sonstigen Forderungen sowie der Vertragsvermögenswerte.
Insgesamt ist der Anstieg des Net Working Capital auf Basis der oben genannten Faktoren vor allem auf den zeitlichen Verlauf der Projektabrechnung, die damit verbundene höhere Kapitalbindung während der Projektumsetzung sowie Veränderungen im Umsatzmix zurückzuführen und nicht auf eine strukturelle Verschlechterung des Working-Capital-Managements. Zum 30.09.2026 entfielen Vertragsvermögenswerte von rund € 18 Mio. (52% der Vertragsvermögenswerte des Konzerns) auf vertraglich vereinbarte Digitalisierungsprojekte für den öffentlichen Sektor in Griechenland. Diese werden nach Projektabschluss fakturiert und in Zahlungsmittelzuflüsse überführt.
Hervorzuheben ist, dass das Net Working Capital gegenüber Ende Juni 2026 um rund € 12 Mio. zurückging, was im Wesentlichen auf den Rückgang der Vorräte und Vertragsvermögenswerte sowie auf den Eingang von Umsatzsteuerforderungen zurückzuführen war.
Das Management erwartet für Q4 2026 eine weitere Verbesserung des Working Capitals, unterstützt durch die Fakturierung der oben genannten Vertragsvermögenswerte nach Abschluss der Projekte sowie die entsprechenden Zahlungseingänge.
Die Nettofinanzverschuldung belief sich auf € 93,6 Mio. und erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2025 um
Der Verschuldungsgrad des Konzerns (Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA) lag bei 2,1x und damit auf dem Niveau von Ende Juni 2026 sowie leicht über dem Wert von 9M 2025 (2,0x).
Das Eigenkapital belief sich zum 30. September 2026 auf € 131,8 Mio. und lag damit um 3% unter dem Wert zum 31.12.2025. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Umgliederung von € 11,2 Mio. vom Eigenkapital (Sonstige Rücklagen) in die sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen, die die im Berichtszeitraum erzielten Gewinne mehr als ausglich. Die Umgliederung der Eigenkapitalrücklagen in die sonstigen Verbindlichkeiten steht im Zusammenhang mit der Entscheidung, das Managementbeteiligungsprogramm 2022-2025, das bislang als eigenkapitalbasiertes Programm (equity-settled) klassifiziert und bilanziert wurde, teilweise durch die Übertragung eigener Aktien und teilweise in bar zu erfüllen. Zum 30. September 2026 bestand aus dem früheren Managementbeteiligungsprogramm 2022-2025 noch eine offene Verbindlichkeit in Höhe von € 6,4 Mio., die unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen ist.
Der Cashflow aus operativer Tätigkeit führte zu einem Nettozufluss von € 10,9 Mio., was einem Rückgang von
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit führte zu einem Nettoabfluss von € 13,0 Mio., was einem Anstieg von 65% gegenüber 9M 2025 entspricht. Darin enthalten sind:
Die gesamten Investitionsausgaben (CAPEX) des Konzerns einschließlich Nutzungsrechten (Right-of-Use Assets) beliefen sich in 9M 2026 auf € 20,4 Mio. (+78% gegenüber 9M 2025), davon entfielen € 8,1 Mio. auf das dritte Quartal 2026 (Q3 2025: € 3,5 Mio.).
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit führte zu einem Nettoabfluss von € 1,4 Mio. Darin enthalten waren Kreditaufnahmen in Höhe von rund € 17 Mio., die die Tilgungen von Krediten und Leasingverbindlichkeiten von insgesamt rund € 13 Mio. sowie Zinszahlungen von € 4,8 Mio. mehr als kompensierten.
Dai Nippon Printing Co., Ltd. freiwilliges Übernahmeangebot
Das Angebot steht unter den in Abschnitt 4.1 der Angebotsunterlage festgelegten aufschiebenden Bedingungen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung waren diese noch nicht vollständig erfüllt, da die FDI- Freigabe der zuständigen österreichischen Behörden noch aussteht. Das Angebot ist daher noch nicht rechtskräftig geworden.
Gemäß dem österreichischen Übernahmegesetz endet die zusätzliche Annahmefrist für jene Aktionäre, die das Angebot bislang nicht angenommen haben, am 26. November 2026 um 17:00 Uhr Wiener Ortszeit bzw. 18:00 Uhr Athener Ortszeit.
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
Central Eastern Europe & DACH (CEE)
Western Europe, Nordics, Americas (WEST)
Türkiye / Middle East and Africa (MEA)
Die aktuelle Pressemitteilung für die ersten neun Monate 2026 ist auf der Webseite des Unternehmens verfügbar:
https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Euronext Athener und Wiener Börse unter dem Symbol ACAG notiert.
Ansprechpartner: Mr. Dimitris Haralabopoulos, Group IR Director
E-Mail:investors@austriacard.com
Tel (AT): +43 1 61065 357
Tel (GR): +30 210 669 78 60
Website:www.austriacard.com
Symbol: ACAG
ISIN: AT0000A325L0
Börse(n): Wiener Börse (Prime Market), Euronext Athener Börse (Main Market)
ANHANG
A. PRIMÄRE FINANZBERICHTE
B. GESCHÄFTSSEGMENTE
Umgliederung der Umsatzerlöse pro Geschäftsbereich
Ab dem ersten Quartal 2026 umfassen die Umsätze im Bereich "Identity & Payment Solutions" auch Umsätze aus dem Vertrieb personalisierter Karten (Fulfilment), die zuvor den Umsätzen im Bereich "Document Lifecycle Management" zugeordnet waren. Diese Umgliederung spiegelt die Umsätze im Zusammenhang mit den Zahlungslösungen des Konzerns korrekt wider. Die nachstehende Tabelle enthält Einzelheiten zur Umgliederung für jeden Zeitraum im Jahr 2025.
11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|E-Mail:
|marketing@austriacard.com
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|ISIN:
|AT0000A325L0
|WKN:
|A3D5BK
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900QI445M00DK4407
|EQS News ID:
|2433160
|Ende der Mitteilung
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2433160 11.11.2026 CET/CEST