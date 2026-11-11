Berlin (ots) -Wer nach neuesten Nachrichten zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 sucht, kommt seit Dienstag an dieser Schlagzeile nicht mehr vorbei: AfD und Linke fordern Russlands Rückkehr. Verantwortlich ist in diesem Fall mal nicht populistischer Unfug aus konservativen Kreisen, die mit steten Warnungen vor Extremen und der damit verbundenen Gleichmacherei von rechts und links politisch punkten wollen. Diesmal haben sich beide Parteien, wenn auch mit unterschiedlicher Begründung, selbst ins Abseits gestellt.Das Turnier, das im kommenden Mai in Deutschland angepfiffen werden soll, bewegt seit Ende Oktober Sport und Politik. Auslöser war ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes Cas, nachdem Russland zugelassen werden müsse.Der Teufel liegt selbstverständlich auch hier im Detail. Aber entscheidender als formale Fehler oder juristische Winkelzüge sollte das Argument der Menschlichkeit sein. Diesem einfachen wie richtigen Gedanken folgten beispielsweise Länder wie Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Lettland oder Tschechien, die mögliche WM-Spiele gegen Russland boykottieren wollen. Warum? Weil der Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterhin schonungslos geführt wird. Und das war schließlich der Grund für den Ausschluss Russlands vom Weltsport.Von der AfD kann man generell nichts Gutes erwarten. Und so sieht diese Partei trotz täglichen Tötens ein russisches Startrecht als "Rückkehr zur Normalität". Wie schäbig! Und wie normal wäre wohl ein mögliches WM-Spiel zwischen den Nationalteams aus Russland und der Ukraine?Leider sieht auch Die Linke nicht genügend Gründe, gegen eine große Sport-Show eines imperialistischen Kriegstreibers zu stimmen. Und dabei gibt die Linkspartei auch noch ein erschütternd erbärmliches Bild ab. Denn sie meint, dass das Cas-Urteil akzeptiert werden solle.Beugt sich Die Linke tatsächlich der Forderung einer Institution - entgegen ihrer eigenen Haltung? Oder hat sie keine? Traut sie sich nicht? Jedenfalls beschreibt sie den gesamten Themenkomplex als "bedauerliche Realität", der man sich nicht weiter verschließen dürfe. Von der Linken sollte man sehr viel mehr erwarten dürfen.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6388823