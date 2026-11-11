XRP Prognose für den 11. November 2026 nach dem Verkauf von David Schwartz, warum der XRP Kurs an 1 Dollar hängt

Anzeige / Werbung

Die XRP Prognose bekommt einen neuen Dämpfer, denn der frühere Ripple-CTO David Schwartz hat den Großteil seiner XRP verkauft. Sein Bestand schrumpfte von rund 26 Millionen auf etwa 3 Millionen Token, und der XRP Kurs fiel am Mittwoch auf 1,06 Dollar, was einem Wochenminus von mehr als 15 Prozent entspricht. Gleichzeitig kaufen große Wallets im Hintergrund Millionen Token nach. Wer liegt richtig, der Insider, der aussteigt, oder die Wale, die einsammeln? Die Antwort entscheidet, wie die XRP Prognose für die kommenden Wochen ausfällt.

XRP Prognose zwischen Insider-Verkauf, ETF-Abflüssen und kaufenden Walen

Schwartz erklärte am 10. November auf X, seine Risikobereitschaft sei deutlich gesunken. Er habe fast alle digitalen Vermögenswerte verkauft, die er jemals besessen habe, schrieb er. Laut Finbold dürfte der persönliche Verkauf den Markt kaum direkt bewegen, er trifft aber eine Community, die über die schwache Kursentwicklung ohnehin frustriert ist. Für die XRP Prognose wiegt schwerer, dass der Kurs rund 25 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat liegt.

Wie crypto.news berichtet, flossen am 9. November rund 10,42 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs auf XRP ab, und am Dienstag folgten nach vorläufigen Zahlen weitere 6,9 Millionen Dollar. Der RSI über 14 Tage fiel auf 23,77 und signalisiert damit einen stark überverkauften Markt. Die erste Unterstützung liegt bei 1,05 Dollar, danach folgt die psychologische Marke von 1,00 Dollar. Nach oben müsste XRP zunächst 1,07 Dollar zurückerobern.

Auf der Gegenseite kauften Wale laut Ali Martinez in vier Tagen rund 65 Millionen XRP im Wert von fast 72 Millionen Dollar. Für die XRP Prognose zählt aber auch die Größe des Netzwerks. Bei einem Marktwert von rund 67 Milliarden Dollar bräuchte XRP etwa 10 Milliarden Dollar neues Kapital, um den 20-Tage-Durchschnitt bei 1,22 Dollar zu erreichen. Das wären gut 15 Prozent, und dieser Zuwachs zahlt auf 1.000 Dollar genauso viel wie auf eine Million. Ein großer Zahlungscoin bietet also stabile Nutzung und langsame Bewegungen, was Anleger zur Frage führt, wo dieselbe Aufgabe noch in einer frühen Größe gelöst wird.

Pepeto baut eine Bridge ohne Gebühren für Geld, das ständig unterwegs ist

Die kaufenden Wale sind der Teil der XRP Prognose, der oft übersehen wird, denn sie zeigen, dass Geld auch in einer fallenden Woche ständig zwischen Wallets und Netzwerken wandert. Pepeto nutzt seinen Presale, um rund um genau diese Gewohnheit drei Werkzeuge für Trader in schwankenden Märkten zu bauen.

Andere Bridges verlangen pro Transfer zwischen 15 und 50 Dollar, und ein fehlgeschlagener Transfer kann Guthaben dauerhaft blockieren. Die Pepeto-Bridge sperrt Token in einem geprüften Smart Contract und erzeugt sie auf der nächsten Blockchain erst, wenn die Sperre nachgewiesen ist. Sie verbindet fünf Blockchains, wobei jeder Wechsel weniger als eine Minute dauert und außer Gas nichts kostet. Scheitert ein Transfer, wird er automatisch rückgängig gemacht, sodass bei 35 Wechseln im Jahr zwischen 525 und 1.750 Dollar in der eigenen Tasche bleiben.

Bevor der Presale überhaupt öffnete, hat das Prüfunternehmen SolidProof die komplette Codebasis untersucht und verifiziert, was den Einstieg für Käufer deutlich sicherer macht. Parallel entstehen ein Swap mit 0,00 Prozent Gebühr und ein KI-Scanner, der Token stoppt, die später niemand verkaufen kann. Privaten Testzugang erhalten nur Mitglieder der Community und große Investoren, und mit dem ursprünglichen Mitgründer von Pepe gehört ein erfahrener Memecoin-Macher zum Team.

In den Presale sind inzwischen mehr als 10,38 Millionen Dollar geflossen. Die rund 10 Milliarden Dollar, die XRP für ein Plus von 15 Prozent braucht, entsprechen fast dem 1.000-Fachen dieser Summe, weshalb dieselbe Nachfrage den Preis von Pepeto deutlich stärker bewegen könnte. Dogecoin, Shiba Inu und Pepe sind jeweils aus einem Scherz zu Milliardenwerten gewachsen, und die ersten Wallets haben diesen Zuwachs mitgenommen. Pepeto kostet heute 0,000000188 Dollar und ist mit ETH, USDT, BNB oder per Karte erhältlich. Eine Stufe schließt, wenn der Countdown ausläuft oder das Verkaufsziel voll ist, und danach steigt der Preis.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt ein gespaltenes Bild, denn während Insider wie Schwartz verkaufen, sammeln Wale Token ein. Ein Coin dieser Größe reagiert auf Nachfrage nur langsam. Pepeto setzt bei derselben Aufgabe an, nur aus einer viel früheren Position und mit einer Bridge für null Dollar, wo schon kleine Summen den Preis spürbar heben könnten. Viele Trader bereuen, XRP zu Centpreisen oder Dogecoin vor dem Ansturm verpasst zu haben. Im letzten Zyklus gewannen oft genau die Wallets, die zuerst kauften. Pepeto bietet diese frühe Position erneut, ein Binance-Listing wird erwartet, und die aktuelle Stufe schließt, sobald Timer oder Ziel erreicht sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der Verkauf von David Schwartz für die XRP Prognose?

Der Verkauf belastet vor allem die Stimmung, die XRP Prognose bleibt kurzfristig angespannt, solange der Kurs unter 1,07 Dollar liegt. Die wichtigste Unterstützung liegt bei 1,00 Dollar.

Wie funktioniert die Bridge von Pepeto?

Die Pepeto-Bridge verbindet fünf Blockchains in unter einer Minute und kostet außer Gas keine Gebühren. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.