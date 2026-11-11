Bei ServiceNow geht es seit den Quartalszahlen kräftig bergab. Vom Oktoberhoch hat die Aktie inzwischen fast -40 % verloren, obwohl das Unternehmen weiterhin mit rund +20 % wächst. Auch Analysten sehen noch deutliches Potenzial. Ist der Abverkauf mittlerweile übertrieben? ServiceNow-Aktie verliert fast -40 % nach Quartalszahlen Bei ServiceNow hat sich das Bild an der Börse innerhalb weniger Wochen komplett gedreht. Nach einem ziemlich schwachen ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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