Nachdem sich der gehypte Wolfram-Titel Almonty innerhalb von 15 Monaten verzwanzigfachen konnte, notiert er mittlerweile auf YTD-Basis im Minus. Wir hatten bereits frühzeitig vor drastischen Kursrückgängen gewarnt und zuletzt auf ein mögliches Luftschloss verwiesen. Für uns ist die jüngste Entwicklung wenig überraschend. Wir haben regelmäßig vor den erheblichen Risiken der Investmentstory und vollmundigen Sprüchen aus dem Unternehmensumfeld gewarnt. ...

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