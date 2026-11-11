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Die Ethereum Prognose hat sich innerhalb eines Tages deutlich eingetrübt, denn ETH rutschte nach den neuen US-Inflationsdaten bis auf rund 2.010 Dollar ab. Gleichzeitig zogen Anleger an einem Tag 184,6 Millionen Dollar aus den amerikanischen Spot-ETFs ab. Dabei wurde das Netzwerk noch nie so stark genutzt wie in diesem Jahr. Diese Lücke zwischen Rekordnutzung und fallendem Kurs prägt die Ethereum Prognose und wirft eine Frage auf, die viele Anleger beschäftigt. Wer profitiert eigentlich vom Wachstum auf Ethereum, wenn es nicht die Halter von ETH sind? Die Antwort steckt in einer unterschätzten Kostenfrage.

Ethereum Prognose nach CPI-Daten und ETF-Abflüssen

Der Ethereum Kurs notiert bei rund 2.057 Dollar, nach einer Spanne von 2.010 bis 2.123 Dollar binnen 24 Stunden. Auslöser waren die US-Verbraucherpreise für Oktober, die laut crypto.news um 0,4 Prozent statt der erwarteten 0,3 Prozent stiegen. Daraufhin wurden ETH-Positionen über rund 258 Millionen Dollar liquidiert, davon 192 Millionen Dollar aus Wetten auf steigende Kurse.

Laut CoinCentral sieht CME FedWatch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember inzwischen bei 90,5 Prozent. Technisch hängt die Ethereum Prognose nun an der Unterstützung bei 1.971 Dollar, denn ein Bruch darunter würde den Weg Richtung 1.827 Dollar öffnen. Fundamental sieht es besser aus, denn laut Coin Metrics verarbeitete das Netzwerk 2026 im Schnitt einen Rekord von 2,16 Millionen Transaktionen pro Tag.

Für Halter bleibt die Rechnung trotzdem nüchtern, denn zurück auf 3.568 Dollar, den Kurs von vor einem Jahr, braucht ETH ein Plus von rund 73 Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 251 Milliarden Dollar entspricht das etwa 180 Milliarden Dollar an neuem Kapital. Gleichzeitig verteilt sich die Nutzung auf immer mehr Netzwerke, zwischen denen Anleger Geld verschieben. An diesen Übergängen entstehen Kosten, die vor allem kleine Konten spüren. Die eigentliche Frage für die Ethereum Prognose lautet deshalb, wer diese Kosten senkt und davon profitiert.

Die Kostenfrage hinter der Ethereum Prognose, warum mehr als 10,38 Millionen Dollar in Pepetos Brücke fließen

Ein Netzwerk mit 2,16 Millionen Transaktionen am Tag schafft Platz für Werkzeuge, die das Verschieben von Geld günstiger machen, und Pepeto will eines davon als Erstes liefern. Wer heute Kapital zwischen verschiedenen Ketten bewegt, zahlt oft 15 bis 50 Dollar pro Transfer. Diese Kosten treffen kleine Konten am härtesten, denn ein Fonds bemerkt eine Gebühr von 50 Dollar kaum, während ein Konto mit 500 Dollar bei einem einzigen Transfer 10 Prozent seines Werts verliert.

Pepeto ist ein Meme-Coin im Presale, für den drei Handelswerkzeuge in Entwicklung sind, angeführt von einer Brücke, die genau diese Lücke schließen soll. Token werden dabei in einem geprüften Vertrag auf einer Kette gesperrt und auf der anderen neu erzeugt, und zwar zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Jeder Wechsel soll innerhalb von 60 Sekunden abgeschlossen sein und nur die Netzwerkgebühr kosten, während ein fehlgeschlagener Transfer automatisch rückgängig gemacht wird. Daneben entstehen eine Börse mit 0,00 Prozent Gebühren und ein KI-Scanner, und all das entsteht, solange der Presale-Preis noch gilt.

Besonders wichtig für die Sicherheit ist, dass SolidProof den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale überhaupt startete. Der Presale hat inzwischen mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und der aktuelle Preis von 0,000000188 Dollar steigt jedes Mal, wenn eine Stufe nach Zeitplan oder Zielmarke endet. Ein Händler, der bei jedem Wechsel 15 bis 50 Dollar spart, hat einen guten Grund, immer wieder zurückzukommen.

Jedes dieser Werkzeuge läuft auf einem Token, dessen Gesamtmenge auf 420 Billionen begrenzt ist. Große Investoren haben bereits privaten Testzugang und sichern sich so Stufenpreise, bevor die erwartete Binance-Notierung ein breiteres Publikum anziehen könnte. Wer die Ethereum Prognose verfolgt, um den nächsten Gewinn zu finden, erkennt hier einen anderen Ansatz, denn Pepeto baut seinen Vorteil direkt in die Gebühr ein.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt, dass Rekordnutzung allein das Geld der Halter nicht schützt. Pepeto setzt dort an, wo diese Nutzung Kosten verursacht, und eine wachsende Community sieht das bereits. ETH braucht rund 180 Milliarden Dollar für 73 Prozent Plus, während ein Presale auf viel kleinerer Basis wächst. Pepe startete im April 2023 ohne Börse und Werkzeuge, doch gerade die ersten Käufer hielten die größten Gewinne. Bei Pepeto sitzt der Mitgründer dieses Pepe im Team, und eine Binance-Notierung wird erwartet. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Preis vor der nächsten Erhöhung und damit die frühe Position, die bei Pepe entschied.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose?

Die kurzfristige Ethereum Prognose bleibt angespannt, solange ETH unter 2.101 Dollar notiert. Fällt die Unterstützung bei 1.971 Dollar, rückt 1.827 Dollar in den Fokus.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Meme-Coin mit einer gebührenfreien Brücke für fünf Netzwerke, erhältlich im Presale über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.